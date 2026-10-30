https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-podtopilo-detskuyu-muzykalnuyu-shkolu-v-sudake-i-dvory-v-koktebele--1160658000.html

В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле

В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле

В результате непогоды в Коктебеле оказались подтоплены четыре придомовых территории, а в Судаке вода проникла в подвал Детской музыкальной школы. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T16:37

2026-10-30T16:37

2026-10-30T16:37

мчс крыма

подтопления

коктебель

судак

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В результате непогоды в Коктебеле оказались подтоплены четыре придомовых территории, а в Судаке вода проникла в подвал Детской музыкальной школы. Об этом сообщили МЧС по Республике Крым."Спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выезжали на оказание помощи в пгт. Коктебель на улице Королева. Они расчистили сточные сливы и откачали порядка 100 кубометров воды с помощью мотопомпы, освободив от воды четыре придомовые территории", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за подъема грунтовых вод в Судаке произошло подтопление подвала Детской музыкальной школы имени Георгия Шендерева.Накануне сообщалось об экстренном предупреждении в связи с опасными гидрометеорологическими явлениями. В Крыму идут дожди, местами сильные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниКогда в Крым придут морозыКаким будет ноябрь в Крыму

коктебель

судак

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, подтопления, коктебель, судак, новости крыма