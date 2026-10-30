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В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле
В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле
В результате непогоды в Коктебеле оказались подтоплены четыре придомовых территории, а в Судаке вода проникла в подвал Детской музыкальной школы. Об этом... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T16:37
2026-10-30T16:37
мчс крыма
подтопления
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В результате непогоды в Коктебеле оказались подтоплены четыре придомовых территории, а в Судаке вода проникла в подвал Детской музыкальной школы. Об этом сообщили МЧС по Республике Крым."Спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выезжали на оказание помощи в пгт. Коктебель на улице Королева. Они расчистили сточные сливы и откачали порядка 100 кубометров воды с помощью мотопомпы, освободив от воды четыре придомовые территории", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за подъема грунтовых вод в Судаке произошло подтопление подвала Детской музыкальной школы имени Георгия Шендерева.Накануне сообщалось об экстренном предупреждении в связи с опасными гидрометеорологическими явлениями. В Крыму идут дожди, местами сильные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниКогда в Крым придут морозыКаким будет ноябрь в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мчс крыма, подтопления, коктебель, судак, новости крыма
В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле

В Крыму из-за сильных дождей подтопило 4 двора в Коктебеле и музыкальную школу в Судаке

16:37 30.10.2026
 
© МЧС Республики КрымПодтопления в Коктебеле
Подтопления в Коктебеле
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В результате непогоды в Коктебеле оказались подтоплены четыре придомовых территории, а в Судаке вода проникла в подвал Детской музыкальной школы. Об этом сообщили МЧС по Республике Крым.
"Спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выезжали на оказание помощи в пгт. Коктебель на улице Королева. Они расчистили сточные сливы и откачали порядка 100 кубометров воды с помощью мотопомпы, освободив от воды четыре придомовые территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за подъема грунтовых вод в Судаке произошло подтопление подвала Детской музыкальной школы имени Георгия Шендерева.
"Уровень воды в подвале поднялся до отметки около 1 метра. В ходе работ сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда с помощью мотопомпы откачали 130 кубических метров воды", - уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось об экстренном предупреждении в связи с опасными гидрометеорологическими явлениями. В Крыму идут дожди, местами сильные.
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МЧС КрымаПодтопленияКоктебельСудакНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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