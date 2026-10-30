https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-pod-bakhchisaraem-legkovushka-nasmert-sbila-peshekhoda-1160650694.html

В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода

В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода

В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T13:19

2026-10-30T13:19

2026-10-30T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.Смертельное ДТП произошло в Бахчисарайском районе полуострова, возле села Отрадное, уточнили в полиции."По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, 1962 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что в Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла

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2026

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