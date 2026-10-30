Рейтинг@Mail.ru
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-pod-bakhchisaraem-legkovushka-nasmert-sbila-peshekhoda-1160650694.html
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T13:19
2026-10-30T13:19
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
бахчисарай
происшествия
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.Смертельное ДТП произошло в Бахчисарайском районе полуострова, возле села Отрадное, уточнили в полиции."По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, 1962 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что в Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла
крым
бахчисарайский район
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bf9a90460454e9f690cb9abd0b5f2b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, бахчисарай, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода

В Крыму на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель вазовской "семерки" насмерть сбил пешехода

13:19 30.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.
Смертельное ДТП произошло в Бахчисарайском районе полуострова, возле села Отрадное, уточнили в полиции.
"По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, 1962 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки
Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя
Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымДТПДТП в Крыму и СевастополеБахчисарайский районБахчисарайПроисшествияМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ
14:41Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка
14:22Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены
14:10Очередь на Крымском мосту удвоилась - время ожидания составляет около часа
13:43В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках
13:34В Алешках идет эвакуация жителей
13:29В Крыму сформировали парк резервных автобусов
13:19В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
13:10На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные
13:03Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю
12:47Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
12:35Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям
12:27Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю
12:20Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
12:19Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
12:09Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
12:01Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
11:49Киев без света: введены аварийные отключения
11:37В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
11:29Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов
Лента новостейМолния