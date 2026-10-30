https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-pod-bakhchisaraem-legkovushka-nasmert-sbila-peshekhoda-1160650694.html
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T13:19
2026-10-30T13:19
2026-10-30T13:19
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
бахчисарай
происшествия
мвд по республике крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.Смертельное ДТП произошло в Бахчисарайском районе полуострова, возле села Отрадное, уточнили в полиции."По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, 1962 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что в Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки Подросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя Пенсионерка попала под автобус и легковушку под Симферополем и погибла
крым
бахчисарайский район
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bf9a90460454e9f690cb9abd0b5f2b6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, бахчисарай, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
В Крыму на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель вазовской "семерки" насмерть сбил пешехода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Песчаное‑Почтовое" водитель отечественной легковушки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.
Смертельное ДТП произошло в Бахчисарайском районе полуострова, возле села Отрадное, уточнили в полиции.
"По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107, 1962 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте по ходу движения автомобиля", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
Ранее в пятницу сообщалось
, что в Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: