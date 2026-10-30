В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
В Крыму прививку от гриппа уже получили 300 тысяч взрослых и 160 тысяч детей
© РИА Новости КрымВ Крыму стартовала вакцинация против гриппа
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт регионального минздрава Ольга Барило.
"В Крыму уже привито порядка 460 тысяч населения, из которых 160 тысяч — это дети. Цифра большая, но если перевести в проценты, то окажется не так много. Это всего лишь 42% от плана. Всего в регионе планируется привить не менее 1 миллиона 200 тысяч человек, включая 300 тысяч детей", - сказала она.
По словам специалиста, дети прививаются быстрее и качественнее, чем взрослое население. Но чтобы выработать коллективный иммунитет и избежать эпидемии, необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения республики — это порядка 1,2–1,3 миллиона человек, подчеркнула специалист.
Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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