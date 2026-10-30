https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-ot-grippa-privivku-sdelali-bolee-460-tysyach-chelovek-1160644547.html

В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек

В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек

В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T11:37

2026-10-30T11:37

2026-10-30T11:37

грипп

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здравоохранение в крыму и севастополе

ольга барило

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт регионального минздрава Ольга Барило.По словам специалиста, дети прививаются быстрее и качественнее, чем взрослое население. Но чтобы выработать коллективный иммунитет и избежать эпидемии, необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения республики — это порядка 1,2–1,3 миллиона человек, подчеркнула специалист.Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря.В Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человекВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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