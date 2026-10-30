Рейтинг@Mail.ru
В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-ot-grippa-privivku-sdelali-bolee-460-tysyach-chelovek-1160644547.html
В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T11:37
2026-10-30T11:37
грипп
вакцина
вакцинация
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
ольга барило
минздрав крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0a/1159258701_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_16b95143f98c5d4759c0fb919d9b7cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт регионального минздрава Ольга Барило.По словам специалиста, дети прививаются быстрее и качественнее, чем взрослое население. Но чтобы выработать коллективный иммунитет и избежать эпидемии, необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения республики — это порядка 1,2–1,3 миллиона человек, подчеркнула специалист.Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря.В Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человекВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0a/1159258701_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1530a4188ec380877f18cd7706a3b2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грипп, вакцина, вакцинация, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, ольга барило, минздрав крыма
В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек

В Крыму прививку от гриппа уже получили 300 тысяч взрослых и 160 тысяч детей

11:37 30.10.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму стартовала вакцинация против гриппа
В Крыму стартовала вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч — дети. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт регионального минздрава Ольга Барило.
"В Крыму уже привито порядка 460 тысяч населения, из которых 160 тысяч — это дети. Цифра большая, но если перевести в проценты, то окажется не так много. Это всего лишь 42% от плана. Всего в регионе планируется привить не менее 1 миллиона 200 тысяч человек, включая 300 тысяч детей", - сказала она.
По словам специалиста, дети прививаются быстрее и качественнее, чем взрослое население. Но чтобы выработать коллективный иммунитет и избежать эпидемии, необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения республики — это порядка 1,2–1,3 миллиона человек, подчеркнула специалист.
Ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
В Национальный календарь прививок включат новую вакцину
В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
 
ГриппВакцинаВакцинацияКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОльга БарилоМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
12:19Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
12:09Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
12:01Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
11:49Киев без света: введены аварийные отключения
11:37В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
11:29Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов
11:20Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму
11:08Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
10:50Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей
10:39Магнитная буря идет к Земле
10:28В Ялте появится современный университетский кампус
10:19Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
10:07Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России
10:02В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей
09:59ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
09:45Массированный удар по Киеву и области: что поражено
09:37Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
09:29Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
09:20Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках
Лента новостейМолния