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В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре
В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре
В период со 2 по 13 ноября в Крыму изменится расписание 10 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T21:21
2026-10-30T21:21
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
новости
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электричка
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В период со 2 по 13 ноября в Крыму изменится расписание 10 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Как уточнили в ЮППК, изменения касаются следующих электричек:- с 3 по 13 ноября - №6814 Симферополь – Элеваторная и №6815 Элеваторная - Симферополь - расписание поменяется на всем маршруте следования; а №6816 Симферополь - Соленое Озеро - на участке Симферополь – Джанкой;- со 2 по 13 ноября - №6820 Симферополь – Джанкой - на участке Пролетная – Джанкой; №6823 Соленое Озеро – Симферополь - на участке Джанкой – Симферополь; №7102/7101 Симферополь – Феодосия - на участке Пролетная – Нижнегорская;- со 2 по 12 ноября - №6826 Симферополь – Урожайная - на участке Пролетная – Урожайная; №6830 Симферополь - Джанкой - на участке Пролетная – Джанкой; №6831 Урожайная - Симферополь - на всем маршруте следования; №7112/7111 Феодосия - Симферополь на участке Джанкой – Симферополь.В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 2 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажировВ поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", новости, пригородные поезда, электричка, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, новости крыма, крым
В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре

В первой половине ноября 10 крымских электричек изменят расписание движения

21:21 30.10.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В период со 2 по 13 ноября в Крыму изменится расписание 10 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"В связи с производством работ по восстановлению контактной сети меняется расписание некоторых пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ЮППК, изменения касаются следующих электричек:
- с 3 по 13 ноября - №6814 Симферополь – Элеваторная и №6815 Элеваторная - Симферополь - расписание поменяется на всем маршруте следования; а №6816 Симферополь - Соленое Озеро - на участке Симферополь – Джанкой;
- со 2 по 13 ноября - №6820 Симферополь – Джанкой - на участке Пролетная – Джанкой; №6823 Соленое Озеро – Симферополь - на участке Джанкой – Симферополь; №7102/7101 Симферополь – Феодосия - на участке Пролетная – Нижнегорская;
- со 2 по 12 ноября - №6826 Симферополь – Урожайная - на участке Пролетная – Урожайная; №6830 Симферополь - Джанкой - на участке Пролетная – Джанкой; №6831 Урожайная - Симферополь - на всем маршруте следования; №7112/7111 Феодосия - Симферополь на участке Джанкой – Симферополь.
В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 2 ноября.
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