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В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ
В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ
Российские военные в 30 километрах южнее Одессы поразили судно, доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:26
2026-10-30T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в 30 километрах южнее Одессы поразили судно, доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву и области: что пораженоУдары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетикиСудно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ

Российские военные ударили по судно с военными грузами для ВСУ в Черном море

18:26 30.10.2026
 
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в 30 километрах южнее Одессы поразили судно, доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате ударов на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы и грузы двойного назначения для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.
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