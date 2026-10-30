https://crimea.ria.ru/20261030/v-chernom-more-razbito-sudno-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-1160662654.html

В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ

В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ

Российские военные в 30 километрах южнее Одессы поразили судно, доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T18:26

2026-10-30T18:26

2026-10-30T18:26

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в 30 километрах южнее Одессы поразили судно, доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву и области: что пораженоУдары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетикиСудно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины)