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В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках
В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках
Российский сапер погиб в ходе разминирования дорог в районе города Алешки Херсонской области. Он получил смертельное ранение при подрыве устройства с датчиком... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T13:43
2026-10-30T13:51
гуманитарная миссия в алешках
алешки
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херсонская область
разминирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российский сапер погиб в ходе разминирования дорог в районе города Алешки Херсонской области. Он получил смертельное ранение при подрыве устройства с датчиком допплера, рассказали в Министерстве обороны России.По данным министерства, военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком допплера, срабатывающим при приближении к нему.Ранее о гибели двух человек, в том числе сапера, при разминировании дороги в районе Алешек сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в АлешкахГуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов
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гуманитарная миссия в алешках, алешки, происшествия, новости, новости сво, херсонская область, разминирование, министерство обороны рф
В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках

При разминировании дороги в районе города Алешки Херсонской области погиб сапер

13:43 30.10.2026 (обновлено: 13:51 30.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российский сапер погиб в ходе разминирования дорог в районе города Алешки Херсонской области. Он получил смертельное ранение при подрыве устройства с датчиком допплера, рассказали в Министерстве обороны России.
"28 октября в ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны… погиб сапер, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников", - говорится в сообщении.
По данным министерства, военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком допплера, срабатывающим при приближении к нему.
Ранее о гибели двух человек, в том числе сапера, при разминировании дороги в районе Алешек сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.
Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
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Гуманитарная миссия в АлешкахАлешкиПроисшествияНовостиНовости СВОХерсонская областьРазминированиеМинистерство обороны РФ
 
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