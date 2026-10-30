https://crimea.ria.ru/20261030/v-aleshkakh-pri-razminirovanii-pogib-saper---minoborony-1160652126.html

В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках

В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках

Российский сапер погиб в ходе разминирования дорог в районе города Алешки Херсонской области. Он получил смертельное ранение при подрыве устройства с датчиком... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T13:43

2026-10-30T13:43

2026-10-30T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российский сапер погиб в ходе разминирования дорог в районе города Алешки Херсонской области. Он получил смертельное ранение при подрыве устройства с датчиком допплера, рассказали в Министерстве обороны России.По данным министерства, военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком допплера, срабатывающим при приближении к нему.Ранее о гибели двух человек, в том числе сапера, при разминировании дороги в районе Алешек сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в АлешкахГуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов

https://crimea.ria.ru/20261030/v-aleshkakh-idet-evakuatsiya-zhiteley-1160651135.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуманитарная миссия в алешках, алешки, происшествия, новости, новости сво, херсонская область, разминирование, министерство обороны рф