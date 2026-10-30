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В Алешках идет эвакуация жителей
В Алешках идет эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Алешках идет эвакуация жителей
Жители Алешек в Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, сейчас садятся в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T13:34
2026-10-30T13:34
2026-10-30T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Жители Алешек в Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, сейчас садятся в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Ранее в пятницу она сообщила, что российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства в рамках гуманитарной миссии. Режим тишины сохраняется, инцидентов не зафиксировано. Омбудсмен отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Для проведения миссии в районе населенного пункта действует режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Мелании Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами
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В Алешках идет эвакуация жителей
В Алешках идет эвакуация жителей - Лантратова
13:34 30.10.2026 (обновлено: 13:44 30.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Жители Алешек в Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, сейчас садятся в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Мы находимся в Алешках. Собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность, люди постепенно грузятся в автобусы", — сказала Лантратова на видео, опубликованном в ее канале в МАКС.