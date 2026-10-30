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Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики
Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики
На Украине в ночь на пятницу разбиты заводы ВПК, объекты энергетики и портовая инфраструктура, информирует Минобороны РФ РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:14
2026-10-30T08:14
2026-10-30T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Украине в ночь на пятницу разбиты заводы ВПК, объекты энергетики и портовая инфраструктура, информирует Минобороны РФ"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности", – сказано в сообщении.Кроме того, разбиты обеспечивающие функционирование заводов ВПК объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореУдары по Украине: разбиты логистические центры и электростанцииВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости, украина
Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики
На Украине в ночь на пятницу поражены заводы ВПК и объекты энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Украине в ночь на пятницу разбиты заводы ВПК, объекты энергетики и портовая инфраструктура, информирует Минобороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности", – сказано в сообщении.
Кроме того, разбиты обеспечивающие функционирование заводов ВПК объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
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