https://crimea.ria.ru/20261030/udary-po-ukraine-razbity-zavody-vpk-i-obekty-energetiki-1160637669.html

Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики

Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики

На Украине в ночь на пятницу разбиты заводы ВПК, объекты энергетики и портовая инфраструктура, информирует Минобороны РФ РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:14

2026-10-30T08:14

2026-10-30T08:14

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Украине в ночь на пятницу разбиты заводы ВПК, объекты энергетики и портовая инфраструктура, информирует Минобороны РФ"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности", – сказано в сообщении.Кроме того, разбиты обеспечивающие функционирование заводов ВПК объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореУдары по Украине: разбиты логистические центры и электростанцииВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости, украина