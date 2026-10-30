https://crimea.ria.ru/20261030/trassu-m-4-don-podgotovili-k-zime-1160605561.html

Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме

Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме

В преддверии наступления холодов трассу М-4 "Дон", ведущую из Подмосковья на юг России, подготовили к непогоде. Об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T07:02

2026-10-30T07:02

2026-10-30T07:02

крым

москва

трасса м-4 "дон"

новости

дорожное движение

автодор

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158409090_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_cc14b3898d62a3b2a09feb8a4275e51a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В преддверии наступления холодов трассу М-4 "Дон", ведущую из Подмосковья на юг России, подготовили к непогоде. Об этом сообщает Автодор.Всего на М-4 "Дон" задействовано порядка 600 единиц дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики.В частности, в Ростовской области и Краснодарском крае для борьбы с последствиями снегопадов и перепадами температуры заготовлено почти 45 тысяч тонн пескосоляной смеси и соли. В случае необходимости будут использованы 216 единиц техники.В Московской области приготовили свыше 25 тысяч тонн смеси и соли. Обслуживанием дороги займутся 86 единиц автодорожной техники.В целом в Тульской, Липецкой и Воронежской областях для очистки трассы от снежно-ледяных отложений подготовлено 288 единиц спецтехники и запасено около 64,4 тысяч тонн противогололедных материалов.Ранее сообщалось, что с 26 октября на федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, москва, трасса м-4 "дон", новости, дорожное движение, автодор