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Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме
Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме
В преддверии наступления холодов трассу М-4 "Дон", ведущую из Подмосковья на юг России, подготовили к непогоде. Об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:02
2026-10-30T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В преддверии наступления холодов трассу М-4 "Дон", ведущую из Подмосковья на юг России, подготовили к непогоде. Об этом сообщает Автодор.Всего на М-4 "Дон" задействовано порядка 600 единиц дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики.В частности, в Ростовской области и Краснодарском крае для борьбы с последствиями снегопадов и перепадами температуры заготовлено почти 45 тысяч тонн пескосоляной смеси и соли. В случае необходимости будут использованы 216 единиц техники.В Московской области приготовили свыше 25 тысяч тонн смеси и соли. Обслуживанием дороги займутся 86 единиц автодорожной техники.В целом в Тульской, Липецкой и Воронежской областях для очистки трассы от снежно-ледяных отложений подготовлено 288 единиц спецтехники и запасено около 64,4 тысяч тонн противогололедных материалов.Ранее сообщалось, что с 26 октября на федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииНа трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
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крым, москва, трасса м-4 "дон", новости, дорожное движение, автодор
Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме

Трассу М-4 "Дон" из Москвы в Крым приготовили к зиме

07:02 30.10.2026
 
© Правительство РоссииУчасток трассы М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 Дон
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В преддверии наступления холодов трассу М-4 "Дон", ведущую из Подмосковья на юг России, подготовили к непогоде. Об этом сообщает Автодор.
Всего на М-4 "Дон" задействовано порядка 600 единиц дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики.

"Также заготовлено более 137 тысяч тонн противогололедных материалов", – говорится в сообщении пресс-службы Автодора.

В частности, в Ростовской области и Краснодарском крае для борьбы с последствиями снегопадов и перепадами температуры заготовлено почти 45 тысяч тонн пескосоляной смеси и соли. В случае необходимости будут использованы 216 единиц техники.
В Московской области приготовили свыше 25 тысяч тонн смеси и соли. Обслуживанием дороги займутся 86 единиц автодорожной техники.
В целом в Тульской, Липецкой и Воронежской областях для очистки трассы от снежно-ледяных отложений подготовлено 288 единиц спецтехники и запасено около 64,4 тысяч тонн противогололедных материалов.

"Особое внимание уделено мониторингу погодных условий и оперативному реагированию на изменение обстановки. Заключены договоры со службами метеообеспечения, что в сочетании с возможностями автоматизированной системы управления дорожным движением позволяет оперативно получать и обрабатывать прогнозы и актуальные данные о неблагоприятных и опасных погодных явлениях", – отметили в "Автодоре".

Ранее сообщалось, что с 26 октября на федеральной трассе М-4 "Дон" вводится зимний скоростной режим.
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КрымМоскваТрасса М-4 "Дон"НовостиДорожное движениеАвтодор
 
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