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Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона
В результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:08
2026-10-30T08:08
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС.На станции заявили, что расценивают произошедшее как очередную целенаправленную атаку на персонал Запорожской АЭС и подчеркнули, что такие удары направлены не только против конкретных людей – они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение среди тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность крупнейшего атомного объекта."Любые действия, направленные против персонала атомной станции, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и абсолютно недопустимы", – предупредили на станции.Семье погибшего сотрудника ЗАЭС будет оказана вся необходимая помощь, также сказано в сообщении.Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеКиев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС – Лихачев Украинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, новости сво, происшествия
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке беспилотника ВСУ

08:08 30.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС.
"Вчера в результате атаки БПЛА ВСУ погиб сотрудник Запорожской АЭС – сварщик станции. В момент удара он ехал на работу на электросамокате. Атака была нанесена по движущемуся человеку", – сказано в сообщении.
На станции заявили, что расценивают произошедшее как очередную целенаправленную атаку на персонал Запорожской АЭС и подчеркнули, что такие удары направлены не только против конкретных людей – они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение среди тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность крупнейшего атомного объекта.
"Любые действия, направленные против персонала атомной станции, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и абсолютно недопустимы", – предупредили на станции.
Семье погибшего сотрудника ЗАЭС будет оказана вся необходимая помощь, также сказано в сообщении.
Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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