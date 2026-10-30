https://crimea.ria.ru/20261030/sotrudnik-zaporozhskoy-aes-pogib-v-rezultate-ataki-drona-1160637460.html

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона

В результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:08

2026-10-30T08:08

2026-10-30T08:08

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

атаки всу

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС.На станции заявили, что расценивают произошедшее как очередную целенаправленную атаку на персонал Запорожской АЭС и подчеркнули, что такие удары направлены не только против конкретных людей – они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение среди тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность крупнейшего атомного объекта."Любые действия, направленные против персонала атомной станции, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и абсолютно недопустимы", – предупредили на станции.Семье погибшего сотрудника ЗАЭС будет оказана вся необходимая помощь, также сказано в сообщении.Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеКиев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС – Лихачев Украинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, новости сво, происшествия