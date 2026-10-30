https://crimea.ria.ru/20261030/solnechnye-batarei--kakie-nyuansy-nado-uchest-pri-ustanovke-doma-1160090547.html

Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома

Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома

Альтернативная электроэнергия от солнечных батарей, установленных на крыше частного домовладения, может стать хорошим вариантом на случай отключения сетевого... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T21:45

2026-10-30T21:45

2026-10-30T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Альтернативная электроэнергия от солнечных батарей, установленных на крыше частного домовладения, может стать хорошим вариантом на случай отключения сетевого электроснабжения, однако набор оборудования должен быть предварительно сбалансирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Крымчане смогут установить в своих частных домах гибридные энергокомплексы с солнечными панелями и аккумуляторами, получив субсидию до 225 тысяч рублей, сообщалось ранее."Крым, на самом деле, идеальный регион для солнечной энергетики. Высота солнца и количество солнечных дней в году здесь дают возможность вырабатывать немалое количество электроэнергии по сравнению с остальными регионами России", - отметил специалист.По его расчетам, пятикиловаттные панели за год могут выработать в среднем 6-7 тысяч киловатт в час.Юрий Артамонов также отметил, что комплект, который предлагается к установке крымчанам, нуждается в предварительной балансировке.Для решения данной проблемы, по мнению инженера, батарея аккумулятора должна быть большей емкости."Если у нас аккумуляторы 5 киловатт в час, то на ночь может не хватить, а если батареи увеличим в два раза, то уже при нагрузке в 500 ватт в час мы можем протянуть на них 20 часов", - объяснил собеседник.Также, по его мнению, под установку солнечных панелей в идеале подходит дом, у которого нет тени ни от соседних домов, ни от деревьев, потому что тень очень сильно влияет на выработку энергии.Специалист также напомнил, что существуют и другие нюансы при установке и обслуживании данного вида источника альтернативной энергии."Солнечные панели надо мыть - на них садится пыль, надо это предусмотреть. Зимой на них ложится снег, их должно быть удобно чистить. Аккумуляторы имеют срок службы максимум 10 лет, и их надо время от времени полностью разряжать, заряжать, иначе срок службы сократится. И у солнечных панелей тоже есть деградация. То есть гарантийный срок их работы – 12 лет. Вечного нет ничего, поэтому нельзя говорить, что вы купили вот этот комплект и на всю жизнь закрыли свои потребности", - обратил внимание эксперт.В то же время он уверен, что на сегодняшний день лучшей альтернативы солнечной генерации не существует для частных домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержкеКакие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, юрий артамонов, мнения, энергетика, электроэнергия