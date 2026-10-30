https://crimea.ria.ru/20261030/solnechnye-batarei--kakie-nyuansy-nado-uchest-pri-ustanovke-doma-1160090547.html
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
Альтернативная электроэнергия от солнечных батарей, установленных на крыше частного домовладения, может стать хорошим вариантом на случай отключения сетевого... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T21:45
2026-10-30T21:45
2026-10-30T18:57
совет эксперта
юрий артамонов
мнения
энергетика
электроэнергия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0d/1157594910_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_8c52fdb71cc192f7d14e8db482de6714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Альтернативная электроэнергия от солнечных батарей, установленных на крыше частного домовладения, может стать хорошим вариантом на случай отключения сетевого электроснабжения, однако набор оборудования должен быть предварительно сбалансирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Крымчане смогут установить в своих частных домах гибридные энергокомплексы с солнечными панелями и аккумуляторами, получив субсидию до 225 тысяч рублей, сообщалось ранее."Крым, на самом деле, идеальный регион для солнечной энергетики. Высота солнца и количество солнечных дней в году здесь дают возможность вырабатывать немалое количество электроэнергии по сравнению с остальными регионами России", - отметил специалист.По его расчетам, пятикиловаттные панели за год могут выработать в среднем 6-7 тысяч киловатт в час.Юрий Артамонов также отметил, что комплект, который предлагается к установке крымчанам, нуждается в предварительной балансировке.Для решения данной проблемы, по мнению инженера, батарея аккумулятора должна быть большей емкости."Если у нас аккумуляторы 5 киловатт в час, то на ночь может не хватить, а если батареи увеличим в два раза, то уже при нагрузке в 500 ватт в час мы можем протянуть на них 20 часов", - объяснил собеседник.Также, по его мнению, под установку солнечных панелей в идеале подходит дом, у которого нет тени ни от соседних домов, ни от деревьев, потому что тень очень сильно влияет на выработку энергии.Специалист также напомнил, что существуют и другие нюансы при установке и обслуживании данного вида источника альтернативной энергии."Солнечные панели надо мыть - на них садится пыль, надо это предусмотреть. Зимой на них ложится снег, их должно быть удобно чистить. Аккумуляторы имеют срок службы максимум 10 лет, и их надо время от времени полностью разряжать, заряжать, иначе срок службы сократится. И у солнечных панелей тоже есть деградация. То есть гарантийный срок их работы – 12 лет. Вечного нет ничего, поэтому нельзя говорить, что вы купили вот этот комплект и на всю жизнь закрыли свои потребности", - обратил внимание эксперт.В то же время он уверен, что на сегодняшний день лучшей альтернативы солнечной генерации не существует для частных домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержкеКакие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0d/1157594910_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_2e98fda4eb0000195a090945f6480ebd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, юрий артамонов, мнения, энергетика, электроэнергия
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
Какие солнечные батареи и аккумуляторы можно установить дома - совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым.
Альтернативная электроэнергия от солнечных батарей, установленных на крыше частного домовладения, может стать хорошим вариантом на случай отключения сетевого электроснабжения, однако набор оборудования должен быть предварительно сбалансирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Крымчане смогут установить
в своих частных домах гибридные энергокомплексы с солнечными панелями и аккумуляторами, получив субсидию до 225 тысяч рублей, сообщалось ранее.
"Крым, на самом деле, идеальный регион для солнечной энергетики. Высота солнца и количество солнечных дней в году здесь дают возможность вырабатывать немалое количество электроэнергии по сравнению с остальными регионами России", - отметил специалист.
По его расчетам, пятикиловаттные панели за год могут выработать в среднем 6-7 тысяч киловатт в час.
"Если, например, 6 тысяч киловатт разделить на 365 дней, то мы получим чуть более 16 киловатт в день – это довольно приличное количество электроэнергии. А если, к примеру, эту энергию запасти в аккумуляторах, то при среднем расходе 500 ватт, ее может хватить на 30 часов", - говорит эксперт.
Юрий Артамонов также отметил, что комплект, который предлагается к установке крымчанам, нуждается в предварительной балансировке.
"На мой взгляд, пятикиловаттная панель от солнечной энергии за день может выработать порядка 15 киловатт в час. В этом комплекте шестикиловаттные панели выработают электроэнергию в том размере, который аккумулятор не сможет накопить. То есть заявляется емкость аккумулятора пять киловатт в час, а мы выработаем минимум пятнадцать. Отдать энергию обратно в систему электроснабжения мы не сможем - в Крыму запрещена отдача электроэнергии обратно в сеть. Получается, что наши панели будут работать вхолостую, то есть аккумулятор зарядится, но в доме столько энергии не надо. А когда солнце сядет, если электроэнергии не будет, то пяти киловатт батарей для того, чтобы дождаться следующего солнечного дня, может и не хватить", - обратил внимание он.
Для решения данной проблемы, по мнению инженера, батарея аккумулятора должна быть большей емкости.
"Если у нас аккумуляторы 5 киловатт в час, то на ночь может не хватить, а если батареи увеличим в два раза, то уже при нагрузке в 500 ватт в час мы можем протянуть на них 20 часов", - объяснил собеседник.
Также, по его мнению, под установку солнечных панелей в идеале подходит дом, у которого нет тени ни от соседних домов, ни от деревьев, потому что тень очень сильно влияет на выработку энергии.
"Даже если у вас несколько панелей, к примеру, вот пять киловатт - это будет восемь панелей. Если даже на одну панель падает тень - уже плохо, потому что все панели соединены последовательно, и вот эта панель будет уменьшать эффективность остальных. Желательно, чтобы крыша дома своим скатом была ориентирована точно на юг, но это не обязательно. Можно сделать навес с ориентацией на юг и на нем расположить все эти панели", - посоветовал Юрий Артамонов.
Специалист также напомнил, что существуют и другие нюансы при установке и обслуживании данного вида источника альтернативной энергии.
"Солнечные панели надо мыть - на них садится пыль, надо это предусмотреть. Зимой на них ложится снег, их должно быть удобно чистить. Аккумуляторы имеют срок службы максимум 10 лет, и их надо время от времени полностью разряжать, заряжать, иначе срок службы сократится. И у солнечных панелей тоже есть деградация. То есть гарантийный срок их работы – 12 лет. Вечного нет ничего, поэтому нельзя говорить, что вы купили вот этот комплект и на всю жизнь закрыли свои потребности", - обратил внимание эксперт.
В то же время он уверен, что на сегодняшний день лучшей альтернативы солнечной генерации не существует для частных домовладений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: