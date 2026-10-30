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Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей
Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей
Для Севастопольского государственного университета (СевГУ) строят четыре объекта, их общая стоимость превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:50
2026-10-30T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Для Севастопольского государственного университета (СевГУ) строят четыре объекта, их общая стоимость превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве России.Кроме того, приводятся в порядок два общежития университета, на это было выделено более 550 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы по ремонту 800 студенческих общежитий в России.Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.СевГУ является одним из крупнейших вузов в Крыму, участник государственной программы "Приоритет-2030". Учредителем является Министерство науки и высшего образования РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалистов для Запорожской АЭС обучают в СевастополеСтуденты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурсаСевастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков
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Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей

Для Севастопольского государственного университета строят 4 объекта за 7 миллиардов рублей

10:50 30.10.2026
 
© Фото: Пресс-служба СевГУ Севастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© Фото: Пресс-служба СевГУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Для Севастопольского государственного университета (СевГУ) строят четыре объекта, их общая стоимость превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве России.
"В стадии строительства находится четыре объекта СевГУ стоимостью более 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, приводятся в порядок два общежития университета, на это было выделено более 550 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы по ремонту 800 студенческих общежитий в России.
"Продолжается программа модернизации научно-образовательной инфраструктуры Севастополя. За период 2021-2025 годов на капремонт 38 объектов направлено более 1 млрд рублей. В 2026 году объем доведенных средств составил уже 467 млн рублей", - рассказали в правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.
СевГУ является одним из крупнейших вузов в Крыму, участник государственной программы "Приоритет-2030". Учредителем является Министерство науки и высшего образования РФ.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяСевастопольский государственный университет (СевГУ)Правительство России
 
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