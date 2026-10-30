https://crimea.ria.ru/20261030/sevastopolskiy-gosuniversitet-rasshiryat-za-7-mlrd-rubley-1160643977.html

Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей

Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей

Для Севастопольского государственного университета (СевГУ) строят четыре объекта, их общая стоимость превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:50

2026-10-30T10:50

2026-10-30T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Для Севастопольского государственного университета (СевГУ) строят четыре объекта, их общая стоимость превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве России.Кроме того, приводятся в порядок два общежития университета, на это было выделено более 550 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы по ремонту 800 студенческих общежитий в России.Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет занял первые места в двух рейтингах трудоустройства выпускников в России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на базе СевГУ появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.СевГУ является одним из крупнейших вузов в Крыму, участник государственной программы "Приоритет-2030". Учредителем является Министерство науки и высшего образования РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалистов для Запорожской АЭС обучают в СевастополеСтуденты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурсаСевастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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