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Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям
Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, сообщил министр спорта РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:35
2026-10-30T12:35
2026-10-30T12:40
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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.По его информации, согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне-2026/27. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежитСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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хоккей, спорт, россия, белоруссия, в мире, новости
Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям
Международную федерацию хоккея обязали допустить сборную России к соревнованиям
12:35 30.10.2026 (обновлено: 12:40 30.10.2026)