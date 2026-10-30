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РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
Россия планирует поставить на мировые рынки в октябре 510 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре – 2,15 миллиона тонн. Об этом сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T16:09
2026-10-30T16:09
новости
александр новак
дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Россия планирует поставить на мировые рынки в октябре 510 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре – 2,15 миллиона тонн. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правительства РФ Александр Новак.По словам Новака, сейчас готовится распоряжение о продлении запрета на поставки дизтоплива из РФ до конца января следующего года. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки.Какой объем поставок будет в следующем году, будет зависеть от текущей ситуации, отметил Новак.Он также заверил, что зимнего дизельного топлива в России достаточно.9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.Первые три танкера с дизельным топливом из России были отправлены в США 22 и 23 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинПоставки российского дизеля в США будут продолжаться - КремльВ России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
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РИА Новости Крым
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новости, александр новак, дизельное топливо, нпз, сша, украина, россия, торговля
РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре

Россия планирует экспортировать на мировые рынки 2,15 млн тонн дизеля в ноябре – Новак

16:09 30.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Россия планирует поставить на мировые рынки в октябре 510 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре – 2,15 миллиона тонн. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правительства РФ Александр Новак.
"Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 миллиона тонн... На октябрь у нас будет 510 тысяч тонн, на ноябрь планируем больше", – сказал вице-премьер.
По словам Новака, сейчас готовится распоряжение о продлении запрета на поставки дизтоплива из РФ до конца января следующего года. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки.
Какой объем поставок будет в следующем году, будет зависеть от текущей ситуации, отметил Новак.
Он также заверил, что зимнего дизельного топлива в России достаточно.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.
Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.
Первые три танкера с дизельным топливом из России были отправлены в США 22 и 23 октября.
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НовостиАлександр НовакДизельное топливоНПЗСШАУкраинаРоссияТорговля
 
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