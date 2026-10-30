https://crimea.ria.ru/20261030/remont-sedmoy-bolnitsy-v-simferopole--kak-idut-raboty-1160642061.html
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:19
2026-10-30T10:19
2026-10-30T10:19
больница
симферополь
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160641500_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_be2438e547fe5411abaaf5b0dbef94cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю "травматология и ортопедия". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.Он напомнил, что седьмая больница является многопрофильной, здесь принимают на лечение жителей не только крымской столицы, но и других населенных пунктов. В учреждении выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства. Проведение ремонта позволит улучшить условия пребывания пациентов, отметил глава республики. Кроме того, после окончания работ здесь начнут оказывать помощь в том числе по профилю "травматология и ортопедия".В этом году в Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения, сообщал ранее Аксенов. Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году – экспертДля Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительВ Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160641500_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8861755a332b26c83ea9e5d7f4dcf98b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
больница, симферополь, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
Ремонт больницы №7 в Симферополе завершится в 2028 году – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю "травматология и ортопедия". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.
"В Симферопольской городской клинической больнице № 7 ведется капитальный ремонт здания стационара. На эти цели выделено 960 млн рублей из средств, предоставленных Крыму правительством Москвы. Работы, завершить которые планируется в 2028 году, выполняются поэтапно, поэтому прием больных и оказание медпомощи продолжается", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что седьмая больница является многопрофильной, здесь принимают на лечение жителей не только крымской столицы, но и других населенных пунктов. В учреждении выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства.
Проведение ремонта позволит улучшить условия пребывания пациентов, отметил глава республики. Кроме того, после окончания работ здесь начнут оказывать помощь в том числе по профилю "травматология и ортопедия".
В этом году в Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения
, сообщал ранее Аксенов. Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: