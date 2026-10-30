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Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы

Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы

Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:19

2026-10-30T10:19

2026-10-30T10:19

больница

симферополь

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю "травматология и ортопедия". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.Он напомнил, что седьмая больница является многопрофильной, здесь принимают на лечение жителей не только крымской столицы, но и других населенных пунктов. В учреждении выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства. Проведение ремонта позволит улучшить условия пребывания пациентов, отметил глава республики. Кроме того, после окончания работ здесь начнут оказывать помощь в том числе по профилю "травматология и ортопедия".В этом году в Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения, сообщал ранее Аксенов. Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году – экспертДля Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительВ Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больница, симферополь, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма