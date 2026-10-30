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Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:19
2026-10-30T10:19
больница
симферополь
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю "травматология и ортопедия". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.Он напомнил, что седьмая больница является многопрофильной, здесь принимают на лечение жителей не только крымской столицы, но и других населенных пунктов. В учреждении выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства. Проведение ремонта позволит улучшить условия пребывания пациентов, отметил глава республики. Кроме того, после окончания работ здесь начнут оказывать помощь в том числе по профилю "травматология и ортопедия".В этом году в Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения, сообщал ранее Аксенов. Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году – экспертДля Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительВ Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
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больница, симферополь, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы

Ремонт больницы №7 в Симферополе завершится в 2028 году – Аксенов

10:19 30.10.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСГородская больница №7 Симферополя
Городская больница №7 Симферополя
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ремонт Симферопольской городской клинической больницы №7 завершится в 2028 году, после его завершения в медучреждении откроется новое отделение по профилю "травматология и ортопедия". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.
"В Симферопольской городской клинической больнице № 7 ведется капитальный ремонт здания стационара. На эти цели выделено 960 млн рублей из средств, предоставленных Крыму правительством Москвы. Работы, завершить которые планируется в 2028 году, выполняются поэтапно, поэтому прием больных и оказание медпомощи продолжается", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что седьмая больница является многопрофильной, здесь принимают на лечение жителей не только крымской столицы, но и других населенных пунктов. В учреждении выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства.
Проведение ремонта позволит улучшить условия пребывания пациентов, отметил глава республики. Кроме того, после окончания работ здесь начнут оказывать помощь в том числе по профилю "травматология и ортопедия".
В этом году в Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения, сообщал ранее Аксенов. Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БольницаСимферопольСергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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