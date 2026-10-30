https://crimea.ria.ru/20261030/rekordnye-livni-v-krymu--skolko-vody-nakopili-vodokhranilischa-poluostrova-1160620738.html

Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуострова

Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуострова - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуострова

Ливневые осадки на Южном берегу Крыма пополнили водные запасы Крыма до следующего лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T06:04

2026-10-30T06:04

2026-10-30T06:04

водохранилища крыма

водоснабжение

вода в крыму

анатолий копачевский

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ливневые осадки на Южном берегу Крыма пополнили водные запасы Крыма до следующего лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Дальнейшие осадки, характерные для осенне-зимнего и весеннего периода, по словам специалиста, еще улучат ситуацию с накоплением запасов воды в регионе. "Нет никаких оснований считать, что будет какое-то пересыхание", – убежден эксперт.При этом, по его мнению, для распределения запасов влаги в Крыму, где ее выпадение традиционно идет неравномерно, необходимо строить дополнительные водохранилища и зацикливать всю водонакопительную сеть.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много воды при минимальны осадкаx – какую пользу принесли ливни Крыму"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниОбильные осадки в Крыму положительно скажутся на ситуации с водой

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водохранилища крыма, водоснабжение, вода в крыму, анатолий копачевский, крым