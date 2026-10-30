https://crimea.ria.ru/20261030/prodvizhenie-armii-rf-kakie-naselennye-punkty-osvobozhdeny-za-nedelyu-1160647759.html

Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю

Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю

ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Запорожской, Харьковской и в Сумской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T12:27

2026-10-30T12:27

2026-10-30T12:27

новости сво

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Запорожской, Харьковской и в Сумской области, сообщает Минобороны.Кроме того, подразделения "Востока" освободили населенный пункт Общее Запорожской области.А за период с 17 по 23 октября российские военные освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилРоссии придется заняться денацификацией Украины после СВО – КиселевКогда закончится СВО – прогноз из Крыма

харьковская область

запорожская область

сумская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, сумская область