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Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю
Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Запорожской, Харьковской и в Сумской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:27
2026-10-30T12:27
2026-10-30T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Запорожской, Харьковской и в Сумской области, сообщает Минобороны.Кроме того, подразделения "Востока" освободили населенный пункт Общее Запорожской области.А за период с 17 по 23 октября российские военные освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилРоссии придется заняться денацификацией Украины после СВО – КиселевКогда закончится СВО – прогноз из Крыма
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, сумская область
Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО