По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года
По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года – депутат
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДельфинарий
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма, Госдума примет до новогодних праздников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Ранее Госсовет Крыма предложил избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), инициативу поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, после чего документ был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.
По словам Виноградовой, соответствующее обращение к федеральным органам власти Государственный совет Крыма принимал летом, и проект изменений в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 30 сентября.
Она напомнила, что в федеральном законодательстве существует правило для организации культурной сферы, в том числе океанариумов, согласно которому продажа билетов не подпадает под налогообложение добавленной стоимости.
При этом, хотя дельфинарии имеют очень сходные с океанариумами условия работы и, что главное, лицензируются по одинаковым требованиям – одним нормативным актом, от НДС они освобождены не были, пояснила Виноградова.
"И эта наша инициатива была поддержана, внесена уже как проект в Государственную Думу. Я думаю, что до Нового года он будет принят, и с 2027 года это правило будет действовать", – сказала крымский парламентарий.
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