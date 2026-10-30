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По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года
По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года - РИА Новости Крым, 30.10.2026
По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года
Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма,... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:26
2026-10-30T08:26
ольга виноградова
государственный совет рк (госсовет)
крым
дельфинарий
налоги
ндс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма, Госдума примет до новогодних праздников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ранее Госсовет Крыма предложил избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), инициативу поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, после чего документ был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.По словам Виноградовой, соответствующее обращение к федеральным органам власти Государственный совет Крыма принимал летом, и проект изменений в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 30 сентября.Она напомнила, что в федеральном законодательстве существует правило для организации культурной сферы, в том числе океанариумов, согласно которому продажа билетов не подпадает под налогообложение добавленной стоимости.При этом, хотя дельфинарии имеют очень сходные с океанариумами условия работы и, что главное, лицензируются по одинаковым требованиям – одним нормативным актом, от НДС они освобождены не были, пояснила Виноградова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям Закон о запрете вылова дельфинов и китов в РФ вступил в силу
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ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), крым, дельфинарий, налоги, ндс
По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года

По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года – депутат

08:26 30.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДельфинарий
Дельфинарий - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма, Госдума примет до новогодних праздников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Ранее Госсовет Крыма предложил избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), инициативу поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, после чего документ был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.
По словам Виноградовой, соответствующее обращение к федеральным органам власти Государственный совет Крыма принимал летом, и проект изменений в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 30 сентября.
Она напомнила, что в федеральном законодательстве существует правило для организации культурной сферы, в том числе океанариумов, согласно которому продажа билетов не подпадает под налогообложение добавленной стоимости.
При этом, хотя дельфинарии имеют очень сходные с океанариумами условия работы и, что главное, лицензируются по одинаковым требованиям – одним нормативным актом, от НДС они освобождены не были, пояснила Виноградова.
"И эта наша инициатива была поддержана, внесена уже как проект в Государственную Думу. Я думаю, что до Нового года он будет принят, и с 2027 года это правило будет действовать", – сказала крымский парламентарий.
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Ольга ВиноградоваГосударственный совет РК (Госсовет)КрымДельфинарийНалогиНДС
 
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