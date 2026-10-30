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По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года

По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года - РИА Новости Крым, 30.10.2026

По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года

Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма,... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:26

2026-10-30T08:26

2026-10-30T08:26

ольга виноградова

государственный совет рк (госсовет)

крым

дельфинарий

налоги

ндс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дельфинарии в России будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с 2027 года. Соответствующий законопроект, инициированный парламентом Крыма, Госдума примет до новогодних праздников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ранее Госсовет Крыма предложил избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), инициативу поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, после чего документ был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.По словам Виноградовой, соответствующее обращение к федеральным органам власти Государственный совет Крыма принимал летом, и проект изменений в Налоговый кодекс был внесен в Госдуму 30 сентября.Она напомнила, что в федеральном законодательстве существует правило для организации культурной сферы, в том числе океанариумов, согласно которому продажа билетов не подпадает под налогообложение добавленной стоимости.При этом, хотя дельфинарии имеют очень сходные с океанариумами условия работы и, что главное, лицензируются по одинаковым требованиям – одним нормативным актом, от НДС они освобождены не были, пояснила Виноградова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям Закон о запрете вылова дельфинов и китов в РФ вступил в силу

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), крым, дельфинарий, налоги, ндс