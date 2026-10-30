https://crimea.ria.ru/20261030/opravdyval-terroristov-fsb-zaderzhala-zhitelya-sevastopolya-1160655348.html
Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя
Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T15:15
2026-10-30T15:15
2026-10-30T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным силовиков, 49-летний мужчина неоднократно оставлял в соцсети комментарии, в которых поддерживал деятельность организации, признанной в России террористической.В отношении задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело. Прокуратура Севастополя направила материалы дела в суд. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего севастопольца, который передавал Украине сведения о российских военных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизмуФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииСевастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
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Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя
Жителю Севастополя грозит до 7 лет колонии за оправдание терроризма в соцсетях
15:15 30.10.2026 (обновлено: 15:22 30.10.2026)