https://crimea.ria.ru/20261030/opravdyval-terroristov-fsb-zaderzhala-zhitelya-sevastopolya-1160655348.html

Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя

Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T15:15

2026-10-30T15:15

2026-10-30T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным силовиков, 49-летний мужчина неоднократно оставлял в соцсети комментарии, в которых поддерживал деятельность организации, признанной в России террористической.В отношении задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело. Прокуратура Севастополя направила материалы дела в суд. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего севастопольца, который передавал Украине сведения о российских военных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизмуФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииСевастополец пойдет под суд за участие в террористической организации

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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