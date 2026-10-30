https://crimea.ria.ru/20261030/ocherednoy-massirovannyy-nalet-na-moskvu-i-oblast-pvo-sbila-862-bespilotnika-1160637032.html

Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника

Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника

862 украинских беспилотника атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T07:47

2026-10-30T07:47

2026-10-30T07:47

москва

московская область

атаки всу

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новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 862 украинских беспилотника атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он уточнил, что 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве.Накануне Москва и область также подверглись массированной атаке беспилотников, были уничтожены 613 БПЛА.В целом, сутками ранее 1214 украинских дронов было сбито над девятнадцатью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известноВ России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУУбытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей

москва

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, атаки всу, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво