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Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника
Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника
862 украинских беспилотника атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:47
2026-10-30T07:47
2026-10-30T07:47
москва
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 862 украинских беспилотника атаковали за ночь Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он уточнил, что 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве.Накануне Москва и область также подверглись массированной атаке беспилотников, были уничтожены 613 БПЛА.В целом, сутками ранее 1214 украинских дронов было сбито над девятнадцатью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известноВ России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУУбытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей
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москва, московская область, атаки всу, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво
Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника
Над Москвой и областью силы ПВО уничтожили 862 вражеских беспилотника - Собянин