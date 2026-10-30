https://crimea.ria.ru/20261030/ochered-na-krymskom-mostu-udvoilas---vremya-ozhidaniya-sostavlyaet-okolo-chasa-1160653107.html

Очередь на Крымском мосту удвоилась - время ожидания составляет около часа

Очередь на Крымском мосту удвоилась - время ожидания составляет около часа - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Очередь на Крымском мосту удвоилась - время ожидания составляет около часа

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T14:10

2026-10-30T14:10

2026-10-30T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Пять часов назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 40 транспортных средств, ранее сообщали на канале оперативной информации. К 13 часам очередь выросла до 130 авто.Минувшей ночью, а также утром в пятницу Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Ситуация на дорогах Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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