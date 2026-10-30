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Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее
Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее
В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с администрациями муниципалитетов, заявил председатель Совета министров РК... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T19:09
2026-10-30T19:09
2026-10-30T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с администрациями муниципалитетов, заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС. Предполагается, что это ускорит реакцию на обращения граждан.Он отметил, что в рамках нового регламента заявления граждан к ресурсоснабжающим предприятиям по вопросам отопления, водоснабжения, водоотведения будут направляться в администрацию муниципалитета.Гоцанюк добавил, что управляющие компании Крыма также нередко уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, не забывая при этом продолжать собирать деньги с жильцов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимо. Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в КрымуГлавные проблемы в работе МУПов - отсутствие контроля - экспертВыговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу
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крым, новости крыма, вода крыма, крымтеплокоммунэнерго, юрий гоцанюк, жкх крыма и севастополя
Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее
В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия предприятий ЖКХ с администрациями
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с администрациями муниципалитетов, заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС. Предполагается, что это ускорит реакцию на обращения граждан.
"Проблема размывания ответственности актуальна для ресурсоснабжающих предприятий. Сейчас разрабатывается единый регламент взаимодействия ресурсников, в частности, "Крымтеплокоммунэнерго" и "Вода Крыма", с администрациями муниципалитетов", - сообщил Гоцанюк.
Он отметил, что в рамках нового регламента заявления граждан к ресурсоснабжающим предприятиям по вопросам отопления, водоснабжения, водоотведения будут направляться в администрацию муниципалитета.
Гоцанюк добавил, что управляющие компании Крыма также нередко уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, не забывая при этом продолжать собирать деньги с жильцов.
"Организация должна понимать: если она не работает для людей, на этом рынке ей делать нечего. Администрации городов и районов обязаны держать эти вопросы на жестком, постоянном контроле", - подчеркнул глава Совмина Крыма.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко
, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимо. Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.
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