https://crimea.ria.ru/20261030/novyy-reglament-kommunalschikov-kryma-zastavyat-byt-otvetstvennee--1160655012.html

Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее

Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее

В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с администрациями муниципалитетов, заявил председатель Совета министров РК... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T19:09

2026-10-30T19:09

2026-10-30T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают единый регламент взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с администрациями муниципалитетов, заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС. Предполагается, что это ускорит реакцию на обращения граждан.Он отметил, что в рамках нового регламента заявления граждан к ресурсоснабжающим предприятиям по вопросам отопления, водоснабжения, водоотведения будут направляться в администрацию муниципалитета.Гоцанюк добавил, что управляющие компании Крыма также нередко уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, не забывая при этом продолжать собирать деньги с жильцов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что работа ответственных чиновников с обращениями граждан должна быть налажена четко, перекладывание проблем крымчан на другие ведомства не допустимо. Он напомнил руководителям ведомств о необходимости закрепления за каждым многоквартирным домом и частным сектором должностного лица, отвечающего за взаимодействие с гражданами на месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в КрымуГлавные проблемы в работе МУПов - отсутствие контроля - экспертВыговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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