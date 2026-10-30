https://crimea.ria.ru/20261030/novosti-kryma-na-utro-30-oktyabrya-1160636251.html
Новости Крыма на утро 30 октября
Новости Крыма на утро 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Новости Крыма на утро 30 октября
В Крыму и Севастополе ночь с четверга на пятницу прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:38
2026-10-30T08:38
2026-10-30T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с четверга на пятницу прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 30октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 30 октября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Недостаточный объем электричества, поступающего на полуостров по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова, сообщили в "Крымэнерго".30 октября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Продажа началась с 8 утра.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы всех маршрутов осуществляют движение с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма на утро 30 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 30 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с четверга на пятницу прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 30октября - в подборке РИА Новости Крым.
Новости Крыма
На территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 30 октября нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Недостаточный объем электричества, поступающего на полуостров по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова, сообщили в "Крымэнерго".
30 октября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать
на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Продажа началась с 8 утра.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
Новости Севастополя
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы всех маршрутов осуществляют движение с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
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