https://crimea.ria.ru/20261030/novosti-kryma-na-utro-30-oktyabrya-1160636251.html

Новости Крыма на утро 30 октября

Новости Крыма на утро 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Новости Крыма на утро 30 октября

В Крыму и Севастополе ночь с четверга на пятницу прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:38

2026-10-30T08:38

2026-10-30T08:38

новости крыма

крым

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с четверга на пятницу прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 30октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 30 октября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Недостаточный объем электричества, поступающего на полуостров по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова, сообщили в "Крымэнерго".30 октября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Продажа началась с 8 утра.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 30 октября в связи с сильными дождями и ветром. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы всех маршрутов осуществляют движение с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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