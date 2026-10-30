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"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте
"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте - РИА Новости Крым, 30.10.2026
"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте
Современный кампус "Ноосфера" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского построят в Большой Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T17:35
2026-10-30T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Современный кампус "Ноосфера" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского построят в Большой Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Он отметил, что кампус будет включать общеобразовательную школу, высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, инновационную инфраструктуру, в том числе технопарк и бизнес-инкубатор, культурные и спортивные объекты, а также общежития.По его словам, к 2036 году в "Ноосфере" должно быть разработано минимум 13 образовательных программ и открыто не менее 13 учебно-научных лабораторий. К 2042 году планируется выпускать порядка 4 тысяч специалистов ежегодно.Объекты кампуса разместят рядом с центрами экономической активности. "Ноосфера" станет частью городской среды Ялты и новой точкой роста для экономики всего нашего региона, отметил глава Крыма.Ранее правительство России сообщило, что современный кампус в Ялте вошел в число 19 проектов, которые были отобраны в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания.Правительство РФ реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – ФальковКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
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крым, новости крыма, сергей аксенов, кфу (крымский федеральный университет), ялта, большая ялта, образование в крыму и севастополе, образование в россии
"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте

В Большой Ялте построят современный кампус "Ноосфера" КФУ имени Вернадского

17:35 30.10.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКампус "Ноосфера" КФУ имени Вернадского
Кампус Ноосфера КФУ имени Вернадского
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Современный кампус "Ноосфера" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского построят в Большой Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

"Кампус будет располагаться в селе Понизовка, его общая площадь составит почти 75 тысяч квадратных метров", - написал Аксенов.

Он отметил, что кампус будет включать общеобразовательную школу, высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, инновационную инфраструктуру, в том числе технопарк и бизнес-инкубатор, культурные и спортивные объекты, а также общежития.
"Спектр специализаций достаточно широкий: от центра для одаренных детей и туризма до агрохозяйства и цифровых технологий. Особое внимание планируется уделить интеграции с индустриальными партнерами, которые будут участвовать в разработке образовательных программ, практической подготовке студентов и коммерциализации исследований", - сообщил Аксенов.
По его словам, к 2036 году в "Ноосфере" должно быть разработано минимум 13 образовательных программ и открыто не менее 13 учебно-научных лабораторий. К 2042 году планируется выпускать порядка 4 тысяч специалистов ежегодно.
Объекты кампуса разместят рядом с центрами экономической активности. "Ноосфера" станет частью городской среды Ялты и новой точкой роста для экономики всего нашего региона, отметил глава Крыма.
Ранее правительство России сообщило, что современный кампус в Ялте вошел в число 19 проектов, которые были отобраны в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания.
Правительство РФ реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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