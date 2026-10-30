https://crimea.ria.ru/20261030/noosfera-kakim-budet-novyy-universitetskiy-kampus-v-yalte-1160660983.html

"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте

"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте - РИА Новости Крым, 30.10.2026

"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте

Современный кампус "Ноосфера" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского построят в Большой Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T17:35

2026-10-30T17:35

2026-10-30T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Современный кампус "Ноосфера" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского построят в Большой Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Он отметил, что кампус будет включать общеобразовательную школу, высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, инновационную инфраструктуру, в том числе технопарк и бизнес-инкубатор, культурные и спортивные объекты, а также общежития.По его словам, к 2036 году в "Ноосфере" должно быть разработано минимум 13 образовательных программ и открыто не менее 13 учебно-научных лабораторий. К 2042 году планируется выпускать порядка 4 тысяч специалистов ежегодно.Объекты кампуса разместят рядом с центрами экономической активности. "Ноосфера" станет частью городской среды Ялты и новой точкой роста для экономики всего нашего региона, отметил глава Крыма.Ранее правительство России сообщило, что современный кампус в Ялте вошел в число 19 проектов, которые были отобраны в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания.Правительство РФ реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – ФальковКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, кфу (крымский федеральный университет), ялта, большая ялта, образование в крыму и севастополе, образование в россии