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На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные - РИА Новости Крым, 30.10.2026
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T13:10
2026-10-30T13:10
2026-10-30T13:10
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очереди на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Четыре часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 40 транспортных средств, ранее сообщали на канале оперативной информации.Минувшей ночью, а также утром в пятницу Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся 130 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 13 часов.
Четыре часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 40 транспортных средств, ранее сообщали
на канале оперативной информации.
Минувшей ночью, а также утром в пятницу Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.