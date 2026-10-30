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На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 30.10.2026
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, сам транспортный переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T09:06
2026-10-30T09:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, сам транспортный переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 40 авто

09:06 30.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи, сам транспортный переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было со вчерашнего вечера.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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