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На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных
На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 30.10.2026
На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных
В субботу в Крыму будет пасмурно и дождливо, а в воскресенье солнечно и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:45
2026-10-30T18:45
погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет пасмурно и дождливо, а в воскресенье солнечно и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что погода выходных отразит ее характер на ближайшую семидневку.По словам Тишковца, к концу недели в Крыму ситуация остается циклонической. Барическая воронка продолжает кружить над полуостровом, определяя неустойчивый ненастный характер погоды в бассейне Черного и Азовского морей, поэтому в ночь на субботу и днем опять будет пасмурно и дождливо.Но в воскресенье небесная канцелярия сжалится над крымчанами и преподнесет солнечный, теплый, вполне комфортный погожий день благодаря усилению влияния гребня антициклона, прогнозирует синоптик."Поэтому если ночью еще облачно с просветами, но уже без существенных осадков и за счет выпавшей влаги и охлаждения воздуха местами в ночные и предутренние часы опустятся туманы с ухудшением видимости, а температура + 6...+ 9 градусов, то днем выглянет солнце и воздух прогреется при отсутствии осадков до +14...+17 градусов", – сказал Тишковец.Подытоживая, эксперт отметил, что в октябре в Крыму средняя температура на 2,5 градуса превысила климатическую норму, а по осадкам полуостров практически выбрал весь положенный лимит за месяц."Только в Симферополе их выпало 43 мм или 95% от положенного", – сказал Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуостроваНа Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧСКогда в Крым придут морозы
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погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных

Погода в Крыму на выходных будет контрастной – хмурую субботу сменит солнечное воскресенье

18:45 30.10.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРадуга в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет пасмурно и дождливо, а в воскресенье солнечно и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что погода выходных отразит ее характер на ближайшую семидневку.
По словам Тишковца, к концу недели в Крыму ситуация остается циклонической. Барическая воронка продолжает кружить над полуостровом, определяя неустойчивый ненастный характер погоды в бассейне Черного и Азовского морей, поэтому в ночь на субботу и днем опять будет пасмурно и дождливо.
"Суббота тоже не порадует хорошей погодой. Мало того: провалит холодная фронтальная система, что понизит температурный режим. Ночью +10... +13, а днем это уже не выше +11... +14. Облачно, и локальные короткие дожди", – сказал Тишковец.
Но в воскресенье небесная канцелярия сжалится над крымчанами и преподнесет солнечный, теплый, вполне комфортный погожий день благодаря усилению влияния гребня антициклона, прогнозирует синоптик.
"Поэтому если ночью еще облачно с просветами, но уже без существенных осадков и за счет выпавшей влаги и охлаждения воздуха местами в ночные и предутренние часы опустятся туманы с ухудшением видимости, а температура + 6...+ 9 градусов, то днем выглянет солнце и воздух прогреется при отсутствии осадков до +14...+17 градусов", – сказал Тишковец.
Подытоживая, эксперт отметил, что в октябре в Крыму средняя температура на 2,5 градуса превысила климатическую норму, а по осадкам полуостров практически выбрал весь положенный лимит за месяц.
"Только в Симферополе их выпало 43 мм или 95% от положенного", – сказал Тишковец.
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