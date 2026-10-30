https://crimea.ria.ru/20261030/na-kontrastakh-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1160652833.html

На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных

На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 30.10.2026

На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных

В субботу в Крыму будет пасмурно и дождливо, а в воскресенье солнечно и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T18:45

2026-10-30T18:45

2026-10-30T18:45

погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет пасмурно и дождливо, а в воскресенье солнечно и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что погода выходных отразит ее характер на ближайшую семидневку.По словам Тишковца, к концу недели в Крыму ситуация остается циклонической. Барическая воронка продолжает кружить над полуостровом, определяя неустойчивый ненастный характер погоды в бассейне Черного и Азовского морей, поэтому в ночь на субботу и днем опять будет пасмурно и дождливо.Но в воскресенье небесная канцелярия сжалится над крымчанами и преподнесет солнечный, теплый, вполне комфортный погожий день благодаря усилению влияния гребня антициклона, прогнозирует синоптик."Поэтому если ночью еще облачно с просветами, но уже без существенных осадков и за счет выпавшей влаги и охлаждения воздуха местами в ночные и предутренние часы опустятся туманы с ухудшением видимости, а температура + 6...+ 9 градусов, то днем выглянет солнце и воздух прогреется при отсутствии осадков до +14...+17 градусов", – сказал Тишковец.Подытоживая, эксперт отметил, что в октябре в Крыму средняя температура на 2,5 градуса превысила климатическую норму, а по осадкам полуостров практически выбрал весь положенный лимит за месяц."Только в Симферополе их выпало 43 мм или 95% от положенного", – сказал Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуостроваНа Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧСКогда в Крым придут морозы

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