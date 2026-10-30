https://crimea.ria.ru/20261030/mozhno-li-zabolet-grippom-iz-za-privivki--otvet-vracha-1160646683.html
Можно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врача
Можно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врача - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Можно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врача
Ни одна из представленных вакцин против гриппа не содержит активного вируса — только вирусные частицы, благодаря чему заболеть от прививки невозможно. Об этом в РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T19:45
2026-10-30T19:45
2026-10-30T19:45
грипп
вакцина
вакцинация
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
ольга барило
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Ни одна из представленных вакцин против гриппа не содержит активного вируса — только вирусные частицы, благодаря чему заболеть от прививки невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист-терапевт минздрава республики Ольга Барило.Однако если человек уже находится в инкубационном периоде и инфицирование состоялось, вакцинация может совпасть с развитием болезни, пояснила она."Мы вакцинируем исключительно от гриппа, тогда как вокруг нас множество респираторных вирусных заболеваний. А это значит, что даже если от гриппа мы вакцинировались, то другими вирусами мы заболеть можем. Мы даже можем заболеть тем же вирусом гриппа, но заболевание будет протекать в более легкой форме, потому что уже есть антитела", - заверила специалист.Грипп, от которого защищает вакцинация – это заболевание, которое опасно тяжелыми осложнениями — летальными исходами, тяжелыми пневмониями, миокардитами. У переболевших гриппом детей возможно поражение бета-клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета в дальнейшем, а также поражение почек вплоть до гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности, рассказала специалист.Она отметила, что состав вакцин против гриппа обновляется ежегодно. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, какой тип вируса будет циркулировать в предстоящем сезоне.По словам Барило, "Ультрикс Квадри" предназначен для детей и беременных женщин, поскольку он более очищен и не содержит консервантов, что снижает риск побочных реакций. Прививать взрослых этой вакциной нецелесообразно.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле.Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человекВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
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грипп, вакцина, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, ольга барило
Можно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врача
В вакцинах от гриппа нет активного вируса и заболеть от прививки невозможно – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым
. Ни одна из представленных вакцин против гриппа не содержит активного вируса — только вирусные частицы, благодаря чему заболеть от прививки невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила главный внештатный специалист-терапевт минздрава республики Ольга Барило.
"Ни одна из представленных вакцин не содержит активного вируса, только вирусные частицы. То есть, мы получаем готовый иммунитет. И заболеть от самой прививки невозможно. И это принципиальный вопрос", - сказала специалист.
Однако если человек уже находится в инкубационном периоде и инфицирование состоялось, вакцинация может совпасть с развитием болезни, пояснила она.
"Мы вакцинируем исключительно от гриппа, тогда как вокруг нас множество респираторных вирусных заболеваний. А это значит, что даже если от гриппа мы вакцинировались, то другими вирусами мы заболеть можем. Мы даже можем заболеть тем же вирусом гриппа, но заболевание будет протекать в более легкой форме, потому что уже есть антитела", - заверила специалист.
Грипп, от которого защищает вакцинация – это заболевание, которое опасно тяжелыми осложнениями — летальными исходами, тяжелыми пневмониями, миокардитами. У переболевших гриппом детей возможно поражение бета-клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета в дальнейшем, а также поражение почек вплоть до гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности, рассказала специалист.
Она отметила, что состав вакцин против гриппа обновляется ежегодно. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, какой тип вируса будет циркулировать в предстоящем сезоне.
Так, взрослое население России, как и в предыдущие годы, прививается вакциной "Флю-М" — это трехвалентный препарат. Для детей от шести месяцев до шести лет используется "Ультрикс Квадри" — четырехвалентная вакцина, а дети с семи лет прививаются "Совигриппом" — также трехвалентной вакциной. Четырехвалентная вакцина содержит два типа вируса гриппа А (включая подтип H1N1 — "свиной грипп") и два типа вируса гриппа В.
По словам Барило, "Ультрикс Квадри" предназначен для детей и беременных женщин, поскольку он более очищен и не содержит консервантов, что снижает риск побочных реакций. Прививать взрослых этой вакциной нецелесообразно.
В Роспотребнадзоре ранее заявили
, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле.
Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа
, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.
9 сентября в Крыму стартовала
кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал
, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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