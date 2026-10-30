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Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года
Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года
До конца 2026 года в Симферополе планируют капитально отремонтировать несколько пешеходных мостов через реку и участок ливневой канализации. Подрядчик работ уже РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T21:03
2026-10-30T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Симферополе планируют капитально отремонтировать несколько пешеходных мостов через реку и участок ливневой канализации. Подрядчик работ уже определен, на их проведение направят почти 15 миллионов рублей, соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов."Определить ООО "ПВГГРУПП" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам", - говорится в тексте документа.В частности, подрядчик выполнит капремонт ливневой канализации в районе улиц Кечкеметской, Судакской и Сельвинского в крымской столице. На проведение работ предусмотрено 4,96 миллиона рублей.Согласно распоряжению, работы должны быть выполнены до 25 декабря 2026 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что выбран единственный подрядчик, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя. На это выделили более 37 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейВ Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделаноШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
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симферополь, городская среда, крым, новости крыма
Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года

В Симферополе до конца года проведут капремонт пешеходных мостов через реку и ливневки

21:03 30.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКаска строителя
Каска строителя
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Симферополе планируют капитально отремонтировать несколько пешеходных мостов через реку и участок ливневой канализации. Подрядчик работ уже определен, на их проведение направят почти 15 миллионов рублей, соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Определить ООО "ПВГГРУПП" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам", - говорится в тексте документа.
В частности, подрядчик выполнит капремонт ливневой канализации в районе улиц Кечкеметской, Судакской и Сельвинского в крымской столице. На проведение работ предусмотрено 4,96 миллиона рублей.
Также запланирован капитальный ремонт пешеходных мостов через реку в районе улиц Яковлевой и Ефимовой, переулков Розовый, Лиственный, Добросмыслова. Цена контракта составила 9,76 миллиона рублей.
Согласно распоряжению, работы должны быть выполнены до 25 декабря 2026 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.
Ранее сообщалось, что выбран единственный подрядчик, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя. На это выделили более 37 миллионов рублей.
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