https://crimea.ria.ru/20261030/mosty-i-livnevku-kapitalno-otremontiruyut-v-simferopole-do-kontsa-goda-1160653251.html

Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года

Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года

До конца 2026 года в Симферополе планируют капитально отремонтировать несколько пешеходных мостов через реку и участок ливневой канализации. Подрядчик работ уже РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T21:03

2026-10-30T21:03

2026-10-30T21:03

симферополь

городская среда

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/11/1154428934_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c84cd150334056380cf02128049436b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Симферополе планируют капитально отремонтировать несколько пешеходных мостов через реку и участок ливневой канализации. Подрядчик работ уже определен, на их проведение направят почти 15 миллионов рублей, соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов."Определить ООО "ПВГГРУПП" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам", - говорится в тексте документа.В частности, подрядчик выполнит капремонт ливневой канализации в районе улиц Кечкеметской, Судакской и Сельвинского в крымской столице. На проведение работ предусмотрено 4,96 миллиона рублей.Согласно распоряжению, работы должны быть выполнены до 25 декабря 2026 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что выбран единственный подрядчик, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя. На это выделили более 37 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейВ Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделаноШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, крым, новости крыма