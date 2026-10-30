https://crimea.ria.ru/20261030/mishustin-naznachil-vrio-rukovoditelya-rosaviatsii-1160662236.html

Назначен врио руководителя Росавиации

Назначен врио руководителя Росавиации - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Назначен врио руководителя Росавиации

Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначена замглавы данного ведомства Наталья Андрианова. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T18:12

2026-10-30T18:12

2026-10-30T18:20

росавиация

михаил мишустин

правительство россии

кадровые перестановки

новости

дмитрий ядров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначена замглавы данного ведомства Наталья Андрианова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.Наталья Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Менеджмент". Затем получила ученую степень кандидата экономических наук.В 2001-2004 годах была ведущим специалистом в Министерстве транспорта.В Росавиации Андрианова работает с 2004 года, прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамотой Росавиации.Предыдущий руководитель Росавиации Дмитрий Ядров ранее был назначен министром транспорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, михаил мишустин, правительство россии, кадровые перестановки, новости, дмитрий ядров