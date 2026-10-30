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Назначен врио руководителя Росавиации
Назначен врио руководителя Росавиации - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Назначен врио руководителя Росавиации
Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначена замглавы данного ведомства Наталья Андрианова. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:12
2026-10-30T18:12
2026-10-30T18:20
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначена замглавы данного ведомства Наталья Андрианова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.Наталья Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Менеджмент". Затем получила ученую степень кандидата экономических наук.В 2001-2004 годах была ведущим специалистом в Министерстве транспорта.В Росавиации Андрианова работает с 2004 года, прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамотой Росавиации.Предыдущий руководитель Росавиации Дмитрий Ядров ранее был назначен министром транспорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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росавиация, михаил мишустин, правительство россии, кадровые перестановки, новости, дмитрий ядров
Назначен врио руководителя Росавиации
Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации
18:12 30.10.2026 (обновлено: 18:20 30.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначена замглавы данного ведомства Наталья Андрианова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей руководителя Росавиации на замглавы этого агентства Наталью Андрианову", - говорится в сообщении.
Наталья Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Менеджмент". Затем получила ученую степень кандидата экономических наук.
В 2001-2004 годах была ведущим специалистом в Министерстве транспорта.
В Росавиации Андрианова работает с 2004 года, прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.
Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамотой Росавиации.
Предыдущий руководитель Росавиации Дмитрий Ядров ранее был назначен
министром транспорта России.
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