Рейтинг@Mail.ru
Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/mishustin-dobavil-obyazannostyam-vitse-premeram-1160661685.html
Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам
Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направления. Об... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:02
2026-10-30T18:10
михаил мишустин
новости
правительство россии
кадровые перестановки
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/1a/1145238233_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_b49c227c20479d4f6f0071cf7b92f937.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направления. Об этом сообщили в правительстве РФ.Так, в ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым нацпроектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Технологическое обеспечение биоэкономики".Вице-премьер Татьяна Голикова будет координировать работу над новыми нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Кадры", "Новые технологии сбережения здоровья".Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития РФ.Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, координацию нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики, а также нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии".К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство реализацией нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Под кураторство вице-премьера – руководителя аппарата правительства Ирины Окладниковой отданы методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом РФ национальных целей развития, общий контроль реализации нацпроектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, организация законопроектной деятельности, подготовка проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания и Счетной палатой РФ, организация планирования работы правительства и аппарата, вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", отвечать за цифровое преобразование государственного управления, цифровое развитие, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта.Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок. Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за нацпроект "Инфраструктура для жизни". Полномочия вице-премьера Алексея Оверчука не изменились.Ранее президент России Владимир Путин обозначил главную задачу правительства РФ в 2027 году. Он отметил, что перед правительством поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановкиГосдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу МинтрансаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/1a/1145238233_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_dc275eef1581cf5dc6138a76bb473fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новости, правительство россии, кадровые перестановки, россия
Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам

Мишустин утвердил распределение обязанностей кроме уже закрепленных между вице-премьерами

18:02 30.10.2026 (обновлено: 18:10 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направления. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Так, в ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым нацпроектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Технологическое обеспечение биоэкономики".
Вице-премьер Татьяна Голикова будет координировать работу над новыми нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Кадры", "Новые технологии сбережения здоровья".
Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития РФ.
Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, координацию нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".
Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики, а также нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии".
К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство реализацией нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Под кураторство вице-премьера – руководителя аппарата правительства Ирины Окладниковой отданы методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом РФ национальных целей развития, общий контроль реализации нацпроектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, организация законопроектной деятельности, подготовка проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания и Счетной палатой РФ, организация планирования работы правительства и аппарата, вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", отвечать за цифровое преобразование государственного управления, цифровое развитие, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта.
Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок. Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за нацпроект "Инфраструктура для жизни". Полномочия вице-премьера Алексея Оверчука не изменились.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил главную задачу правительства РФ в 2027 году. Он отметил, что перед правительством поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
 
Михаил МишустинНовостиПравительство РоссииКадровые перестановкиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнее
18:45На контрастах: какой будет погода в Крыму на выходных
18:37Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в Крыму
18:30Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
18:26В Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ
18:12Назначен врио руководителя Росавиации
18:02Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам
17:48Маршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек
17:35"Ноосфера": каким будет новый университетский кампус в Ялте
17:20Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink
17:05Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех
16:49Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля
16:37В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле
16:25Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен
16:17В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
16:09РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
15:38ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак
15:15Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя
14:55Аксенов поручил проверить все управляющие компании в Крыму
14:42В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ
Лента новостейМолния