https://crimea.ria.ru/20261030/mishustin-dobavil-obyazannostyam-vitse-premeram-1160661685.html

Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам

Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Мишустин добавил обязанностей вице-премьерам

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направления. Об... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T18:02

2026-10-30T18:02

2026-10-30T18:10

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направления. Об этом сообщили в правительстве РФ.Так, в ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым нацпроектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Технологическое обеспечение биоэкономики".Вице-премьер Татьяна Голикова будет координировать работу над новыми нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Кадры", "Новые технологии сбережения здоровья".Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития РФ.Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, координацию нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики, а также нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии".К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство реализацией нацпроектов "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Под кураторство вице-премьера – руководителя аппарата правительства Ирины Окладниковой отданы методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом РФ национальных целей развития, общий контроль реализации нацпроектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний президента, организация законопроектной деятельности, подготовка проектов решений правительства и поручений председателя правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания и Счетной палатой РФ, организация планирования работы правительства и аппарата, вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", отвечать за цифровое преобразование государственного управления, цифровое развитие, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта.Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок. Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за нацпроект "Инфраструктура для жизни". Полномочия вице-премьера Алексея Оверчука не изменились.Ранее президент России Владимир Путин обозначил главную задачу правительства РФ в 2027 году. Он отметил, что перед правительством поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановкиГосдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу МинтрансаГосдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, правительство россии, кадровые перестановки, россия