https://crimea.ria.ru/20261030/massirovannyy-udar-po-kievu-i-oblasti-chto-porazheno-1160641048.html

Массированный удар по Киеву и области: что поражено

Массированный удар по Киеву и области: что поражено - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Массированный удар по Киеву и области: что поражено

Российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, который выпускал комплектующие для дронов, используемых ВСУ. Об этом в пятницу, 30... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T09:45

2026-10-30T09:45

2026-10-30T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, который выпускал комплектующие для дронов, используемых ВСУ. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщило Министерство обороны России.В результате удара в Киеве и Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский Радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), цех по сборке и хранению дронов большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт", электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.В Днепропетровской области атакована электроподстанция ПС-330 "Светлое" в населенном пункте Светлое, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности. В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, киев, украина, днепропетровская область