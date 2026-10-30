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Массированный удар по Киеву и области: что поражено
Массированный удар по Киеву и области: что поражено - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Массированный удар по Киеву и области: что поражено
Российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, который выпускал комплектующие для дронов, используемых ВСУ. Об этом в пятницу, 30... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T09:45
2026-10-30T09:45
2026-10-30T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, который выпускал комплектующие для дронов, используемых ВСУ. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщило Министерство обороны России.В результате удара в Киеве и Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский Радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), цех по сборке и хранению дронов большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт", электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.В Днепропетровской области атакована электроподстанция ПС-330 "Светлое" в населенном пункте Светлое, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности. В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, киев, украина, днепропетровская область
Массированный удар по Киеву и области: что поражено
Ракетный завод и цех сборки дронов поражены в Киеве и области за ночь
09:45 30.10.2026 (обновлено: 09:46 30.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, который выпускал комплектующие для дронов, используемых ВСУ. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщило Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также объектам портовой инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара в Киеве и Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский Радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), цех по сборке и хранению дронов большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт", электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
В Днепропетровской области атакована электроподстанция ПС-330 "Светлое" в населенном пункте Светлое, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности.
В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.
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