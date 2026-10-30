https://crimea.ria.ru/20261030/massirovannaya-ataka-dronov-na-moskvu-zaderzhany-pochti-100-aviareysov-1160645661.html

Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов

Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов

Минувшей ночью и утром 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, на данный момент почти 100 рейсов задерживаются в аэропортах... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T11:29

2026-10-30T11:29

2026-10-30T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью и утром 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, на данный момент почти 100 рейсов задерживаются в аэропортах столицы на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.Уточняется, что в настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево открыты на прием и выпуск воздушных судов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании корректируют свое расписание.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС заявил, что в период с вечера 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 украинских беспилотника. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве.Накануне Москва и область также подверглись массированной атаке беспилотников, были уничтожены 613 БПЛА.Всего минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 1043 украинских дрона над 19 регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково, росавиация, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)