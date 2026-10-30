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Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
В Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:01
2026-10-30T12:01
ситуация на дорогах крыма
симферополь
дтп в крыму и севастополе
происшествия
скорая помощь
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю."В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят под контроль в республиканском надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в КрымуНасмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномаркиПодросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, дтп в крыму и севастополе, происшествия, скорая помощь, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе

В Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода

12:01 30.10.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП со "скорой" в Симферополе
ДТП со скорой в Симферополе
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе машина скорой помощи сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 19:00 на проспекте Победы в районе АЗС "Олегор". 46-летний водитель "скорой "с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами сбил 62-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
"В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят под контроль в республиканском надзорном ведомстве.
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Ситуация на дорогах КрымаСимферопольДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияСкорая помощьМВД по Республике КрымПрокуратура Республики Крым
 
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