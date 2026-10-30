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Маршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек

Маршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Маршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек

В Ростове-на-Дону маршрутный автобус с пассажирами врезался в грузовик коммунальной службы, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T17:48

2026-10-30T17:48

2026-10-30T17:48

ростов-на-дону

новости

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону маршрутный автобус с пассажирами врезался в грузовик коммунальной службы, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает сайт МВД России.В результате аварии травмы получили шесть пассажиров маршрутки, в том числе двое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницы.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 раненыМашина скорой помощи сбила пешехода в СимферополеПодросток и взрослый пострадали в ДТП в районе автостанции Симферополя

ростов-на-дону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)