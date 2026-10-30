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Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Магнитная буря идет к Земле

В эту субботу к Земле придет новая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:39

2026-10-30T10:39

2026-10-30T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В эту субботу к Земле придет новая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, магнитный шторм разразиться над землей ровно в 3 часа ночи и будет продолжаться до 6 часов утра.Далее показатели опустятся к "желтым" отметкам, а с трех часов дня геомагнитное возмущение полностью прекратится и войдет в "зеленый" сектор графика.Ранее в лаборатории прогнозировали магнитную бурю на воскресенье, 1 ноября. К этому времени прогноз изменился – в этот день магнитосферное поле будет спокойным.Накануне от Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаСолнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километровКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

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солнце, магнитные бури, космос, земля, новости, институт солнечно-земной физики