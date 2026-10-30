Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/magnitnaya-burya-idet-k-zemle-1160636839.html
Магнитная буря идет к Земле
Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Магнитная буря идет к Земле
В эту субботу к Земле придет новая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:39
2026-10-30T10:39
солнце
магнитные бури
космос
земля
новости
институт солнечно-земной физики
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e37ff3232674a6406ed408e1faadf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В эту субботу к Земле придет новая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, магнитный шторм разразиться над землей ровно в 3 часа ночи и будет продолжаться до 6 часов утра.Далее показатели опустятся к "желтым" отметкам, а с трех часов дня геомагнитное возмущение полностью прекратится и войдет в "зеленый" сектор графика.Ранее в лаборатории прогнозировали магнитную бурю на воскресенье, 1 ноября. К этому времени прогноз изменился – в этот день магнитосферное поле будет спокойным.Накануне от Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаСолнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километровКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_e3933c2019352f7c6e310bcc410eed71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, магнитные бури, космос, земля, новости, институт солнечно-земной физики
Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря придет к Земле в субботу ночью – Лаборатория РАН

10:39 30.10.2026
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В эту субботу к Земле придет новая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, магнитный шторм разразиться над землей ровно в 3 часа ночи и будет продолжаться до 6 часов утра.
Далее показатели опустятся к "желтым" отметкам, а с трех часов дня геомагнитное возмущение полностью прекратится и войдет в "зеленый" сектор графика.
Ранее в лаборатории прогнозировали магнитную бурю на воскресенье, 1 ноября. К этому времени прогноз изменился – в этот день магнитосферное поле будет спокойным.
Накануне от Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Протуберанцы являются источником одних из самых сильных магнитных бурь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
 
СолнцеМагнитные бурикосмосЗемляНовостиИнститут солнечно-земной физики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
12:19Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
12:09Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
12:01Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
11:49Киев без света: введены аварийные отключения
11:37В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
11:29Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов
11:20Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму
11:08Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
10:50Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей
10:39Магнитная буря идет к Земле
10:28В Ялте появится современный университетский кампус
10:19Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
10:07Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России
10:02В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей
09:59ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
09:45Массированный удар по Киеву и области: что поражено
09:37Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
09:29Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
09:20Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках
Лента новостейМолния