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В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ
В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ
В Самарской области при ликвидации последствий украинского удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T14:41
2026-10-30T14:43
самара
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
вячеслав федорищев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Самарской области при ликвидации последствий украинского удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.Также есть пострадавшие при атаке, уточнил губернатор, им оказывают медицинскую помощь, а также будет оказана вся возможная поддержка.Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дронаОчередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотникаВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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самара, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости, вячеслав федорищев
В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ

Два человека погибли при ликвидации последствий удара ВСУ в Самарской области

14:41 30.10.2026 (обновлено: 14:43 30.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Самарской области при ликвидации последствий украинского удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.
"Сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин. Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ", - написал он.
Также есть пострадавшие при атаке, уточнил губернатор, им оказывают медицинскую помощь, а также будет оказана вся возможная поддержка.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника.
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СамараВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиВячеслав Федорищев
 
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