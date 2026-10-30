https://crimea.ria.ru/20261030/likvidirovali-posledstviya-ataki-v-samarskoy-oblasti-pogibli-dvoe-muzhchin-1160654166.html

В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ

В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ

В Самарской области при ликвидации последствий украинского удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T14:41

2026-10-30T14:41

2026-10-30T14:43

самара

всу (вооруженные силы украины)

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вячеслав федорищев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Самарской области при ликвидации последствий украинского удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.Также есть пострадавшие при атаке, уточнил губернатор, им оказывают медицинскую помощь, а также будет оказана вся возможная поддержка.Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дронаОчередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотникаВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно

самара

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2026

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самара, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости, вячеслав федорищев