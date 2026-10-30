https://crimea.ria.ru/20261030/lantratova-obratilas-k-melane-tramp-s-prosboy-prodolzhit-gumanitarnye-missii-1160664821.html

Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии

Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к первой леди США Меланье Трамп с просьбой, чтобы гуманитарные миссии, как в Алешках, были... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T20:33

2026-10-30T20:33

2026-10-30T20:33

гуманитарная миссия в алешках

алешки

яна лантратова

сша

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к первой леди США Меланье Трамп с просьбой, чтобы гуманитарные миссии, как в Алешках, были регулярными.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в КрымуВ Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в АлешкахВ Алешках идет эвакуация жителей

алешки

сша

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2026

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гуманитарная миссия в алешках, алешки, яна лантратова, сша, россия, украина, новости сво