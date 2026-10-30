Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии
Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к первой леди США Меланье Трамп с просьбой, чтобы гуманитарные миссии, как в Алешках, были регулярными.
"Хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными, под координаторством госпожи Меланьи Трамп", - сказала Лантратова журналистам.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.
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