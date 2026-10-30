https://crimea.ria.ru/20261030/krupneyshaya-kriptovalyutnaya-birzha-podverglas-khakerskoy-atake-bitkoin-obvalilsya-1160636031.html

Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился

Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T06:27

2026-10-30T06:27

2026-10-30T06:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, пишет РИА Новости."Похоже, Binance действительно взломали... Средства пользователей в безопасности!" - написал предприниматель в соцсети X.По его словам, подозрительные активы были оперативно заблокированы. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу денег. Сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов."На данный момент подтвержденный объем замороженных средств составляет 2,54 миллиарда долларов. Эта цифра может увеличиться, поскольку наши специалисты в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами… продолжают работу по отслеживанию и заморозке дополнительных активов", - говорится в заявлении биржи.Также приостановлены торги на платформе Alpha Trading.Тем не менее, Чжао заверил пользователей, что их средства находятся в безопасности, а признаков утечки ключей от кошельков нет.Отмечается, что общий ущерб от взлома составил порядка 6,3 миллиарда долларов.По данным торгов, цена на биткоин опустилась ниже 77 тысяч долларов после сообщений о проблемах с безопасностью на криптовалютной бирже. По состоянию на 03:31 стоимость снизилась на 4,23 процента за сутки, достигнув 76 953 доллара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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