Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/krupneyshaya-kriptovalyutnaya-birzha-podverglas-khakerskoy-atake-bitkoin-obvalilsya-1160636031.html
Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился
Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T06:27
2026-10-30T06:27
криптовалюта
в мире
финансы
хакеры
хакерские атаки
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111316/70/1113167001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4569d7e5f40ac253fde66264dc78450.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, пишет РИА Новости."Похоже, Binance действительно взломали... Средства пользователей в безопасности!" - написал предприниматель в соцсети X.По его словам, подозрительные активы были оперативно заблокированы. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу денег. Сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов."На данный момент подтвержденный объем замороженных средств составляет 2,54 миллиарда долларов. Эта цифра может увеличиться, поскольку наши специалисты в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами… продолжают работу по отслеживанию и заморозке дополнительных активов", - говорится в заявлении биржи.Также приостановлены торги на платформе Alpha Trading.Тем не менее, Чжао заверил пользователей, что их средства находятся в безопасности, а признаков утечки ключей от кошельков нет.Отмечается, что общий ущерб от взлома составил порядка 6,3 миллиарда долларов.По данным торгов, цена на биткоин опустилась ниже 77 тысяч долларов после сообщений о проблемах с безопасностью на криптовалютной бирже. По состоянию на 03:31 стоимость снизилась на 4,23 процента за сутки, достигнув 76 953 доллара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111316/70/1113167001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf75472aaf241aea1badf37313380f5b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криптовалюта, в мире, финансы, хакеры, хакерские атаки, новости
Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился

Биткоин обвалился после хакерской атаки на крупнейшую криптовалютную биржу Binance

06:27 30.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, пишет РИА Новости.
"Похоже, Binance действительно взломали... Средства пользователей в безопасности!" - написал предприниматель в соцсети X.
По его словам, подозрительные активы были оперативно заблокированы. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу денег. Сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов.
"На данный момент подтвержденный объем замороженных средств составляет 2,54 миллиарда долларов. Эта цифра может увеличиться, поскольку наши специалисты в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами… продолжают работу по отслеживанию и заморозке дополнительных активов", - говорится в заявлении биржи.
Также приостановлены торги на платформе Alpha Trading.
Тем не менее, Чжао заверил пользователей, что их средства находятся в безопасности, а признаков утечки ключей от кошельков нет.
Отмечается, что общий ущерб от взлома составил порядка 6,3 миллиарда долларов.
По данным торгов, цена на биткоин опустилась ниже 77 тысяч долларов после сообщений о проблемах с безопасностью на криптовалютной бирже. По состоянию на 03:31 стоимость снизилась на 4,23 процента за сутки, достигнув 76 953 доллара.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КриптовалютаВ миреФинансыХакерыХакерские атакиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:27Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился
06:04Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуострова
00:01Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:20Прожиточный минимум в Крыму и гуманитарная акция в Алешках: главное за день
23:05Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт
22:54России и США придется принуждать Европу к миру – мнение
22:40В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции
22:22России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение
22:03Медиаторы помогут севастопольским семьям разрешать трудные вопросы
21:55В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
21:35Правительство Севастополя одобрило проект закона о бюджете на трехлетку
21:16Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
21:09Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин
20:58"Новый импульс": Путин оценил третий саммит Россия – Африка
20:48Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
20:37В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
20:23В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов
20:07На Украине будут наказывать за пение на русском языке
19:52Российские ученые разработали препарат против рака груди
Лента новостейМолния