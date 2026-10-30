https://crimea.ria.ru/20261030/kolonna-gumanitarnoy-pomoschi-iz-25-avtobusov-organizovana-v-aleshkakh-1160639702.html

Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках

Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках

25 эвакуационных автобусов с едой и местами для маломобильных людей находятся в составе колонны в рамках гуманитарной миссии в Алешки. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T09:20

2026-10-30T09:20

2026-10-30T09:20

алешки

херсонская область

новости сво

гуманитарная помощь

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 25 эвакуационных автобусов с едой и местами для маломобильных людей находятся в составе колонны в рамках гуманитарной миссии в Алешки. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По ее словам, для людей предусмотрены вода, сухие пайки, термосы с горячими напитками. Гуманитарная помощь формировалась, исходя из потребности людей. Это продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты, топливо – все, что необходимо людям.Лантратова накануне отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные провели разминирование дороги.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцамиГуманитарная операция в Алешках проходит под патронатом администрации Трампа, но бдительность терять не нужно

алешки

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости сво, гуманитарная помощь, яна лантратова