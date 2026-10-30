Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках
Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках – Лантратова
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусы
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 25 эвакуационных автобусов с едой и местами для маломобильных людей находятся в составе колонны в рамках гуманитарной миссии в Алешки. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. По количеству это минимум на 750 мест. Второе: организованы специальные автобусы для лежачих людей. Мы подготовили порядка 30 таких мест. Плюс дополнительные девять машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников – это медики, фельдшеры", – рассказала омбудсмен.
По ее словам, для людей предусмотрены вода, сухие пайки, термосы с горячими напитками. Гуманитарная помощь формировалась, исходя из потребности людей. Это продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты, топливо – все, что необходимо людям.
"Также если кто-то из людей изъявит желание покинуть зону, то такая возможность будет полностью организована с соблюдением всех мер безопасности", – сказала Лантратова журналистам.
Лантратова накануне отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные провели разминирование дороги.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
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