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Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю

Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю

6,9 тысяч боевиков ВСУ уничтожили российские военные на всех фронтах спецоперации за неделю, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T13:03

2026-10-30T13:03

2026-10-30T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 6,9 тысяч боевиков ВСУ уничтожили российские военные на всех фронтах спецоперации за неделю, сообщает Минобороны.Группировка войск "Север" за неделю уничтожила более 1575 военных ВСУ, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1585 украинских неонацистов, восемь боевых бронированных машин, 108 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы."Южной" группировки войск противник потерял более 1155 боевиков, 24 боевые бронированные машины, 217 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центра" заняли выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 2400 солдат вражеской армии, 38 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1390 человек, 12 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Военнослужащие "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожили до 205 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 65 автомобилей, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты воздушного базирования, из них две британских Storm Shadow, одну французскую SCALP и шесть ракет большой дальности "Нептун", а также 6,9 тысяч беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 275 728 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 455 танков и других боевых бронированных машин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 839 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 947 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделюАрмия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам УкраиныБолее 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России

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