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Киев без света: введены аварийные отключения - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Киев без света: введены аварийные отключения
Киев без света: введены аварийные отключения - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Киев без света: введены аварийные отключения
В правобережной части Киева произошли экстренные отключения света. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T11:49
2026-10-30T11:49
киев
украина
отключение электроэнергии
новости
дтэк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В правобережной части Киева произошли экстренные отключения света. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.Кроме того, аварийные отключения света произошли в трех Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Российские военные в ночь на пятницу поразили ряд объектов в Киеве и области, в том числе –электроподстанцию ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областяхВ Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водойВ Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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96
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киев, украина, отключение электроэнергии, новости, дтэк, удары по украине
Киев без света: введены аварийные отключения

В Киеве ввели экстренные отключения света из-за аварии – ДТЭК

11:49 30.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В правобережной части Киева произошли экстренные отключения света. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
"Правый берег Киева: авария на поврежденном оборудовании, графики временно не действуют", – сказано в сообщении.
Кроме того, аварийные отключения света произошли в трех Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области.
Российские военные в ночь на пятницу поразили ряд объектов в Киеве и области, в том числе –электроподстанцию ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
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КиевУкраинаОтключение электроэнергииНовостиДТЭКУдары по Украине
 
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