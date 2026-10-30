https://crimea.ria.ru/20261030/kiev-bez-sveta-vvedeny-avariynye-otklyucheniya--1160646009.html

Киев без света: введены аварийные отключения

Киев без света: введены аварийные отключения - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Киев без света: введены аварийные отключения

В правобережной части Киева произошли экстренные отключения света. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T11:49

2026-10-30T11:49

2026-10-30T11:49

киев

украина

отключение электроэнергии

новости

дтэк

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В правобережной части Киева произошли экстренные отключения света. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.Кроме того, аварийные отключения света произошли в трех Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Российские военные в ночь на пятницу поразили ряд объектов в Киеве и области, в том числе –электроподстанцию ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областяхВ Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водойВ Одессе, Кривом Роге и Днепропетровске пылают объекты энергетики

киев

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, отключение электроэнергии, новости, дтэк, удары по украине