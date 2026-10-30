https://crimea.ria.ru/20261030/kanada-pomozhet-es-finansirovat-ukrainu-1160665227.html

Канада поможет ЕС финансировать Украину

Канада поможет ЕС финансировать Украину - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Канада поможет ЕС финансировать Украину

Канада примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T21:50

2026-10-30T21:50

2026-10-30T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Канада примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада.Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что первоначальный взнос Оттавы составит 500 миллионов евро.Также по итогам саммита было принято совместное заявление, в котором говорится о создании альянса "ЕС-Канада ради будущего". Он подразумевает более активное сотрудничество в области внешней политики и безопасности.ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.Еврокомиссия 30 октября предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов. Сумму планируется разделить на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы.Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, новости сво, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия