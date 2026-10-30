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Канада поможет ЕС финансировать Украину - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Канада поможет ЕС финансировать Украину
Канада поможет ЕС финансировать Украину - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Канада поможет ЕС финансировать Украину
Канада примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T21:50
2026-10-30T21:50
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еврокомиссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Канада примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада.Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что первоначальный взнос Оттавы составит 500 миллионов евро.Также по итогам саммита было принято совместное заявление, в котором говорится о создании альянса "ЕС-Канада ради будущего". Он подразумевает более активное сотрудничество в области внешней политики и безопасности.ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.Еврокомиссия 30 октября предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов. Сумму планируется разделить на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы.Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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канада, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, новости сво, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Канада поможет ЕС финансировать Украину

Канада согласилась участвовать в финансировании кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро

21:50 30.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Канада примет участие в финансировании Украины в рамках европейского кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в Монреале саммита ЕС-Канада.
"Сегодня мы договорились об участии Канады в предоставлении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро", - цитирует РИА Новости главу Еврокомиссии.
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что первоначальный взнос Оттавы составит 500 миллионов евро.
Также по итогам саммита было принято совместное заявление, в котором говорится о создании альянса "ЕС-Канада ради будущего". Он подразумевает более активное сотрудничество в области внешней политики и безопасности.
ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета.
Еврокомиссия 30 октября предложила Совету ЕС одобрить предоставление Украине в 2027 году оставшихся 45 миллиардов евро из кредита на 90 миллиардов. Сумму планируется разделить на две части: бюджетная поддержка составит до 13,3 миллиарда евро, 31,7 миллиарда пойдут на военные расходы.
Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
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КанадаУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовостиНовости СВОУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
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