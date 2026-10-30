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Какой сегодня праздник: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Какой сегодня праздник: 30 октября
Какой сегодня праздник: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Какой сегодня праздник: 30 октября
В этот день в России отмечают профессиональный праздник инженеры-механики и тренеры. В 1696 году был основан Российский военно-морской флот, а в 1910... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T00:00
2026-10-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают профессиональный праздник инженеры-механики и тренеры. В 1696 году был основан Российский военно-морской флот, а в 1910 запатентовано телевидение. В этот день родились Герой Советского Союза, маршал Дмитрий Устинов и легендарный футболист Диего Марадона.Что празднуют в миреСразу два профессиональных праздника отмечают в России: День инженера-механика и День тренера. Первый официально появился в 1996 году после приказа Главкома ВМФ, но отмечался он еще с 1854, когда на флоте появились первые инженеры. Второй же праздник появился в 1999 году по предложению Федерации спортивной и художественной гимнастики России. Правда, официальный статус праздник так и не получил.Кроме того, 30 октября считается днем основания Российского военно-морского флота. В этот день в 1696 году Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение: морским судам быть. Проще говоря, согласовала создание ВМФ России.Еще сегодня Всемирный день жизни, День бережливости и День улыбающихся каменных львов. Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия, Александра.Знаменательные событияВ этот день в 1910 году русский физик, ученый и педагог Борис Розинг получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", проще говоря, на телевидение. В своем методе он использовал электронно-лучевую трубку, которая долгое время устанавливалась в телевизоры.30 октября 1938 года немалая часть населения США начала срочно искать, где можно спрятаться от марсиан, которые внезапно решили атаковать любимую нами планету. Трехногие аппараты, испепеляющие огненным лучом все живое, уже вовсю сокращали генофонд человечества, сообщали радиожурналисты CBS от первого лица. Правда, позже оказалось, что это всего-то радиоспектакль по книге Герберта Уэллса "Война миров", который стилизовали под прямой репортаж с места событий.В этот день в 1961 году Хрущев все же показал капиталистам обещанную "Кузькину мать": на полигоне Новая земля была взорвана 58-мегатонная "Царь-бомба". Позже Никита Хрущев отшучивался, мол, хотели бабахнуть 100-мегатонной бомбой, но передумали, чтобы не побить все стекла в Москве. Ближайшие конкуренты СССР в ядерной гонке – США – решили не испытывать судьбу и серьезных испытаний ядерного вооружения больше не проводили.30 октября 1967 года в космосе впервые была проведена автоматическая стыковка кораблей. Советские аппараты "Космос-186" и "Космос-188" успешно состыковались, что положило начало разработке аппаратов типа "Союз".Кто родился30 октября 1908 года в Самаре родился будущий Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда, Герой Советского Союза, одиннадцатикратный кавалер Ордена Ленина Дмитрий Устинов. Уже в 14 лет он вступил добровольцем в отряд Частей особого назначения, что и задало дальнейший ритм его карьеры. Уже в 1937 году он стал директором ленинградского завода "Большевик". В начале Великой Отечественной был в должности Наркома вооружения Советского Союза, после войны стал министром оборонной промышленности страны, позже – Председателем Высшего Совета народного хозяйства Совета министров СССР и Секретарем ЦК КПСС. В конце жизни снова занял должность Министра обороны.В этот день 1960 года в Аргентине, в семье потомственного рабочего и домохозяйки, родился Диего Армандо Марадона. Имя этого футболиста знают даже те, кто не увлекается спортом. В составе сборной Аргентины он провел 91 матч, в которых забил 34 гола. По версии ФИФА – третий футболист в XX веке, правда, прямое голосование на сайте показало, что первый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 30 октября

Что празднуют в России и в мире 30 октября

00:00 30.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают профессиональный праздник инженеры-механики и тренеры. В 1696 году был основан Российский военно-морской флот, а в 1910 запатентовано телевидение. В этот день родились Герой Советского Союза, маршал Дмитрий Устинов и легендарный футболист Диего Марадона.

Что празднуют в мире

Сразу два профессиональных праздника отмечают в России: День инженера-механика и День тренера. Первый официально появился в 1996 году после приказа Главкома ВМФ, но отмечался он еще с 1854, когда на флоте появились первые инженеры. Второй же праздник появился в 1999 году по предложению Федерации спортивной и художественной гимнастики России. Правда, официальный статус праздник так и не получил.
Кроме того, 30 октября считается днем основания Российского военно-морского флота. В этот день в 1696 году Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение: морским судам быть. Проще говоря, согласовала создание ВМФ России.
Еще сегодня Всемирный день жизни, День бережливости и День улыбающихся каменных львов. Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия, Александра.

Знаменательные события

В этот день в 1910 году русский физик, ученый и педагог Борис Розинг получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", проще говоря, на телевидение. В своем методе он использовал электронно-лучевую трубку, которая долгое время устанавливалась в телевизоры.
30 октября 1938 года немалая часть населения США начала срочно искать, где можно спрятаться от марсиан, которые внезапно решили атаковать любимую нами планету. Трехногие аппараты, испепеляющие огненным лучом все живое, уже вовсю сокращали генофонд человечества, сообщали радиожурналисты CBS от первого лица. Правда, позже оказалось, что это всего-то радиоспектакль по книге Герберта Уэллса "Война миров", который стилизовали под прямой репортаж с места событий.
В этот день в 1961 году Хрущев все же показал капиталистам обещанную "Кузькину мать": на полигоне Новая земля была взорвана 58-мегатонная "Царь-бомба". Позже Никита Хрущев отшучивался, мол, хотели бабахнуть 100-мегатонной бомбой, но передумали, чтобы не побить все стекла в Москве. Ближайшие конкуренты СССР в ядерной гонке – США – решили не испытывать судьбу и серьезных испытаний ядерного вооружения больше не проводили.
30 октября 1967 года в космосе впервые была проведена автоматическая стыковка кораблей. Советские аппараты "Космос-186" и "Космос-188" успешно состыковались, что положило начало разработке аппаратов типа "Союз".

Кто родился

30 октября 1908 года в Самаре родился будущий Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда, Герой Советского Союза, одиннадцатикратный кавалер Ордена Ленина Дмитрий Устинов. Уже в 14 лет он вступил добровольцем в отряд Частей особого назначения, что и задало дальнейший ритм его карьеры. Уже в 1937 году он стал директором ленинградского завода "Большевик". В начале Великой Отечественной был в должности Наркома вооружения Советского Союза, после войны стал министром оборонной промышленности страны, позже – Председателем Высшего Совета народного хозяйства Совета министров СССР и Секретарем ЦК КПСС. В конце жизни снова занял должность Министра обороны.
В этот день 1960 года в Аргентине, в семье потомственного рабочего и домохозяйки, родился Диего Армандо Марадона. Имя этого футболиста знают даже те, кто не увлекается спортом. В составе сборной Аргентины он провел 91 матч, в которых забил 34 гола. По версии ФИФА – третий футболист в XX веке, правда, прямое голосование на сайте показало, что первый.
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