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Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройством - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройством
Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройством - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройством
Гуманитарная миссия в херсонских Алешки завершена. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Об... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T19:57
2026-10-30T19:58
алешки
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новости сво
дарья лантратова
гуманитарная миссия в алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в херсонских Алешки завершена. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, участники миссии доставили в город все необходимое и организовали безопасный выезд. Но людям еще предстоит многое решить — с лечением, жильем, документами, возвращением к близким. Им будет оказана помощь, заверила Лантратова.Она также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию в проведении миссии.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в КрымуВ Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в АлешкахВ Алешках идет эвакуация жителей
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алешки, херсонская область, новости, новости сво, дарья лантратова, гуманитарная миссия в алешках
Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройством

Гуманитарная миссия в Алешках завершена – выехавшим из города помогут с лечением и жильем

19:57 30.10.2026 (обновлено: 19:58 30.10.2026)
 
© © REUTERS / StringerЭвакуация жителей Алешек Херсонской области
Эвакуация жителей Алешек Херсонской области
© © REUTERS / Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в херсонских Алешки завершена. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Завершили нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность. Жителей, которые остаются в России, разместим и окажем необходимую поддержку", - написала омбудсмен в своем канале в МАКС.
По ее словам, участники миссии доставили в город все необходимое и организовали безопасный выезд. Но людям еще предстоит многое решить — с лечением, жильем, документами, возвращением к близким. Им будет оказана помощь, заверила Лантратова.
"Также держим связь и с теми, кто остался в Алешках, чтобы знать об их дальнейших потребностях", - подчеркнула омбудсмен.
Она также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию в проведении миссии.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.
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АлешкиХерсонская областьНовостиНовости СВОДарья ЛантратоваГуманитарная миссия в Алешках
 
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