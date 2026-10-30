https://crimea.ria.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-v-gorod-pribyli-50-inostrannykh-zhurnalistov-1160638837.html

Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов

Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов

Около 50 журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:53

2026-10-30T08:53

2026-10-30T09:02

алешки

херсонская область

яна лантратова

новости сво

гуманитарная помощь

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160619864_0:0:1719:967_1920x0_80_0_0_388e8677d00725f0680394ff2b27d53b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Около 50 журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По ее словам, режим тишины в зоне гуманитарной миссии сохраняется, инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства.Гуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова накануне отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводили разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеВодитель и фельдшер "скорой" ранены при атаке дрона ВСУ под Алешками

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, яна лантратова, новости сво, гуманитарная помощь, новости