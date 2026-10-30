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Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов
Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов
Около 50 журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:53
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алешки
херсонская область
яна лантратова
новости сво
гуманитарная помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Около 50 журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По ее словам, режим тишины в зоне гуманитарной миссии сохраняется, инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства.Гуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова накануне отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводили разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеВодитель и фельдшер "скорой" ранены при атаке дрона ВСУ под Алешками
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алешки, херсонская область, яна лантратова, новости сво, гуманитарная помощь, новости
Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов

Около 50 иностранных журналистов прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках

08:53 30.10.2026 (обновлено: 09:02 30.10.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Около 50 журналистов из разных стран прибыли для освещения гуманитарной миссии в Алешках. Об этом в пятницу проинформировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Американские журналисты, журналисты из разных стран… большое количество, более 50 журналистов. Поэтому все открыто происходит, это очень важно", – сказала Лантратова информационной службе "Вести".
По ее словам, режим тишины в зоне гуманитарной миссии сохраняется, инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства.
Гуманитарная миссия в Алешах Херсонской области стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Лантратова накануне отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводили разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
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АлешкиХерсонская областьЯна ЛантратоваНовости СВОГуманитарная помощьНовости
 
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