https://crimea.ria.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-i-ataka-khakerov-na-binance-glavnoe-za-den-1160663542.html

Гуманитарная миссия в Алешках и атака хакеров на Binance: главное за день

Гуманитарная миссия в Алешках и атака хакеров на Binance: главное за день - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Гуманитарная миссия в Алешках и атака хакеров на Binance: главное за день

В херсонских Алешках успешно проведена гуманитарная миссия с участием омбудсменов России и Украины. ВСУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода и... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T22:33

2026-10-30T22:33

2026-10-30T22:33

главное за день

крым

новости крыма

в мире

общество

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/11/1127612264_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f38cbe8f12c14917a4a457c1f22e3d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В херсонских Алешках успешно проведена гуманитарная миссия с участием омбудсменов России и Украины. ВСУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода и газохимический комплекс в России. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кроме уже закрепленных между вице-премьерами. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверить все управляющие компании в республике.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гуманитарная миссия в Алешках30 октября завершилась гуманитарная миссия в херсонских Алешках. Ее основными задачами являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.За ходом миссии наблюдали более 50 журналистов из разных стран.В составе колонны – 25 автобусов, девять машин скорой помощи, автобусы для лежачих людей. Часть жителей города выезжают на территорию Российской Федерации. Также находятся люди, которые изъявили желание уехать на Украину.Как сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.В то же время стало известно, что в ходе подготовки миссии 28 октября при разминировании дороги в Алешках погибли два человека, в том числе российский сапер. Военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком допплера, срабатывающим при приближении к нему.Хакерская атака на BinanceКрупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, сообщил ее основатель Чанпэн Чжао.По его словам, подозрительные активы были оперативно заблокированы. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу денег. Сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов.Также приостановлены торги на платформе Alpha Trading.Отмечается, что общий ущерб от взлома составил порядка 6,3 миллиарда долларов.Федеральное бюро расследований США взаимодействует с партнерами для выяснения масштабов и возможных последствий инцидента.В пресс-службе площадки заявили, что Binance уже приступила к возврату затронутых в результате взлома активов пользователей и продолжает совместную работу с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и другими участниками индустрии.Атака на российские НПЗ и экспорт дизеляВице-премьер РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, противник попытался нанести удары по трем нефтезаводам и одному газохимическому комплексу. На одном НПЗ есть небольшие повреждения.Новак также рассказал об экспорте российского дизтоплива. По его словам, Россия планирует поставить на мировые рынки в октябре 510 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре – 2,15 миллиона тонн.Распределение обязанностей между вице-премьерамиПредседатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, оставив за ними ранее закрепленные направленияВ ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым нацпроектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Технологическое обеспечение биоэкономики".Вице-премьер Татьяна Голикова будет координировать работу над новыми нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", "Кадры", "Новые технологии сбережения здоровья".Вице-премьер Андрей Никитин берет под свою ответственность развитие транспорта и транспортной инфраструктуры, координацию нацпроектов "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективная транспортная система".Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики, а также нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" и "Новые атомные и энергетические технологии".Удары по объектам на УкраинеМинобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.Кроме того, в результате ночного удара в пятницу поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.Также разбиты обеспечивающие функционирование заводов ВПК объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Решение по хоккейным сборным РФСпортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне-2026/27. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит.Поручение Аксенова по управляющим компаниям в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов поручил республиканской Инспекции по жилнадзору провести проверку всех управляющих организаций, проконтролировать установление размера платы за содержание домов.Для этого необходимо определить специалиста-аудитора. Тариф должен соответствовать объему и частоте выполняемых работ, подчеркнул глава Крыма.Также Аксенов пообещал должностным лицам служебные расследования и увольнения за игнорирование или "перекидывание" обращений крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261030/erdogan-provedet-vstrechu-s-zelenskim-v-stambule-1160664057.html

https://crimea.ria.ru/20261030/na-kontrastakh-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1160652833.html

https://crimea.ria.ru/20261030/direktor-donetskoy-zheleznoy-dorogi-pogib-pri-atake-vsu-1160662515.html

https://crimea.ria.ru/20261030/marshrutka-vrezalas-v-gruzovik-v-rostove--postradali-shest-chelovek-1160661330.html

https://crimea.ria.ru/20261030/noosfera-kakim-budet-novyy-universitetskiy-kampus-v-yalte-1160660983.html

https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-podtopilo-detskuyu-muzykalnuyu-shkolu-v-sudake-i-dvory-v-koktebele--1160658000.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, в мире, общество, новости