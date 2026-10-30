https://crimea.ria.ru/20261030/gumanitarnaya-kolonna-iz-aleshek-uzhe-nakhoditsya-v-krymu--1160663000.html

Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в Крыму

Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в Крыму

Гуманитарная миссия в Алешках завершается, колонна находится в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T18:37

2026-10-30T18:37

2026-10-30T18:49

гуманитарная миссия в алешках

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках завершается, колонна находится в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Лантратова сообщила, что миссия прошла без каких-либо инцидентов. По словам омбудсмена, эвакуированные жители направятся на материковую Россию и Украину.Ранее Лантратова сообщала о гибели двух человек, в том числе сапера, при разминировании дороги в районе Алешек. Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в АлешкахГуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуманитарная миссия в алешках, алешки, яна лантратова, новости, новости сво, херсонская область, украина, россия, дмитрий лубинец