Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в Крыму
Гуманитарная колонна из херсонских Алешек уже находится на территории Крыма – Лантратова
18:37 30.10.2026 (обновлено: 18:49 30.10.2026)
© © REUTERS / StringerЭвакуация жителей Алешек Херсонской области
© © REUTERS / Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках завершается, колонна находится в Армянске на севере Крыма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска", – сказала омбудсмен в видеообращении, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.
Лантратова сообщила, что миссия прошла без каких-либо инцидентов.
"Обе стороны отметили высокую организацию. Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили. Огромная колонна - 25 автобусов, девять машин скорой помощи, автобусы для лежачих людей. Все удалось сделать", - добавила она.
По словам омбудсмена, эвакуированные жители направятся на материковую Россию и Украину.
Ранее Лантратова сообщала о гибели двух человек, в том числе сапера, при разминировании дороги в районе Алешек. Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.
Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
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