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Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
В первом чтении принят законопроект о налоге на сверхдоходы. Речь идет в том числе о золотодобывающей отрасли, сообщает Государственная Дума РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:20
2026-10-30T12:20
2026-10-30T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В первом чтении принят законопроект о налоге на сверхдоходы. Речь идет в том числе о золотодобывающей отрасли, сообщает Государственная Дума РФ.Законопроект был разработан для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет за счет изъятия части дополнительных доходов организаций по добыче полезных ископаемых, которые возникают в условиях благоприятной конъюнктуры мировых рынков."Объектом налогообложения, в соответствии с документом, будут признаваться сверхдоходы, определяемые как прирост стоимости добытого полезного ископаемого в связи с превышением средней рублевой цены на мировом рынке за налоговый период над аналогичной средней ценой за 2025 год", - отметили в Госдуме.Исчисление налога будет осуществляться в случае превышения не менее чем на 10%. Устанавливается общая ставка налога - 30%, а при добыче золота - 20%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабряПо инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 годаПочти 7 млрд рублей налогов панируют собрать с крымчан в этом году
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налоги, государственная дума рф, закон и право, россия, новости
Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В первом чтении принят законопроект о налоге на сверхдоходы. Речь идет в том числе о золотодобывающей отрасли, сообщает Государственная Дума РФ.
"Необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект был разработан для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет за счет изъятия части дополнительных доходов организаций по добыче полезных ископаемых, которые возникают в условиях благоприятной конъюнктуры мировых рынков.
"Объектом налогообложения, в соответствии с документом, будут признаваться сверхдоходы, определяемые как прирост стоимости добытого полезного ископаемого в связи с превышением средней рублевой цены на мировом рынке за налоговый период над аналогичной средней ценой за 2025 год", - отметили в Госдуме.
Исчисление налога будет осуществляться в случае превышения не менее чем на 10%. Устанавливается общая ставка налога - 30%, а при добыче золота - 20%.
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