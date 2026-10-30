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Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T22:02
2026-10-30T22:12
алешки
гуманитарная миссия в алешках
симферополь
новости
херсонская область
яна лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу. Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Меланье Трамп. В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг. 30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность. Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в КрымуВ Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в АлешкахВ Алешках идет эвакуация жителей
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Новости
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, симферополь, новости, херсонская область, яна лантратова
Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму

Эвакуированные из Алешек прибыли в пункты временного размещения в Симферополе

22:02 30.10.2026 (обновлено: 22:12 30.10.2026)
 
© © REUTERS / Alexey PavlishakЭвакуация жителей Алешек Херсонской области. Архивное фото
Эвакуация жителей Алешек Херсонской области. Архивное фото
© © REUTERS / Alexey Pavlishak
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости.
"Жители Алешек сейчас размещаются в специально подготовленных помещениях. Они смогли взять с собой и вещи, и домашних питомцев", - говорится в сообщении.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.
Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.
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АлешкиГуманитарная миссия в АлешкахСимферопольНовостиХерсонская областьЯна Лантратова
 
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