Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
Эвакуированные из Алешек прибыли в пункты временного размещения в Симферополе
22:02 30.10.2026 (обновлено: 22:12 30.10.2026)
© © REUTERS / Alexey PavlishakЭвакуация жителей Алешек Херсонской области. Архивное фото
© © REUTERS / Alexey Pavlishak
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости.
"Жители Алешек сейчас размещаются в специально подготовленных помещениях. Они смогли взять с собой и вещи, и домашних питомцев", - говорится в сообщении.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.
Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.
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