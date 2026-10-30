https://crimea.ria.ru/20261030/evakuirovannye-iz-aleshek-pribyli-v-pvr-v-simferopole-1160665417.html

Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму

Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму

Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T22:02

2026-10-30T22:02

2026-10-30T22:12

алешки

гуманитарная миссия в алешках

симферополь

новости

херсонская область

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированных из Алешек людей в рамках гуманитарной миссии доставили в пункты временного размещения в Симферополе, сообщает РИА Новости. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу. Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Меланье Трамп. В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг. 30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность. Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная колонна из Алешек уже находится в КрымуВ Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в АлешкахВ Алешках идет эвакуация жителей

алешки

симферополь

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, гуманитарная миссия в алешках, симферополь, новости, херсонская область, яна лантратова